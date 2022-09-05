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Gıda ihracatçılarına Turquality’den %50 destek

Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, gıda ihracatının gizli kahramanı olarak konumlanıyor. Türk markalarını stratejik, fonksiyonel ve operasyonel olarak, global pazarlardaki rakiplerinin seviyesine ulaştıran destek ve iş modeli olan Turquality İş Modeli, dünya markası olmayı hedefleyen gıda sektöründeki firmaların, pazarlamadan siparişe, siparişten üretime, üretimden satışa, satıştan satış sonrası hizmete kadar uçtan uca tüm süreçleri kapsıyor ve destek veriyor.

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:21
Gıda ihracatçılarına Turquality’den %50 destek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Marka ekonomisinin gelişmesi ve ihracatın artırılması için, 5973 sayılı 17 ağustos 2022 tarihli ihracat destekleri hakkında karar ile “Turquality ve İhracat Destekleri”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gıda sektöründeki Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

Ticaret Bakanlığı tarafından, gıda firmalarına, danışmanlık, bilişim, Ür-Ge, yurt dışı ve ihracata yönelik ulaşım, konaklama, fuar, katılımı, şirket ve marka, satın alma, kira, mimari ve konsept tasarım, dekorasyon araştırma, belge/ruhsat, tanıtım ve pazarlama, tescil, küresel tedarik zincire katılım gibi konulardaki giderlerinin desteklenmesi ile şirketleri geliştirme çalışmaları devam ediyor. Gıda ihracatçılarına Turquality’den %50 destek bulunuyor. Turquality, gıda ihracatının gizli kahramanıdır.” dedi.

Yenilikler nelerdir?

1-Destek hibe oranları %50-%70 oranına çıkarılmıştır.

2-Destekler, Türk Lirası cinsine çevrilmiştir.

3-Pazara giriş Projesi Hazırlama Danışmanlığı desteği eklenmiştir.

4-İhracat konsorsiyumları desteği eklenmiştir.

5-Çok kanallı zincir mağaza desteği eklenmiştir.

6-Yurt içi fuar desteği eklenmiştir.

Turquality destekleri nelerdir?

Turquality, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılıyor.

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Dr. Salim Çam, gıda ihracatı yapan ve yapma potansiyeli bulunan firmalara pazar araştırmasından pazarlama organizasyonuna, bütçe yönetiminden satış süreçlerine kadar birçok alanda verilen Turquality destekleri hakkında şunları kaydetti:

1-İstihdam giderleri,

2-Sertifikasyon giderleri,

3-Yazılım ve bilişim giderleri,

4-Depo hizmet giderleri,

5-Gelişim yol haritası,

6-Tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri,

7-Hedef pazarlara yönelik danışmanlık giderleri,

8-Pazar araştırması çalışması ve raporlama giderleri,

9-Mağaza ve franchise kira ve kurulum giderleri,

10-Kurulum, dekorasyon, konsept mimari giderleri,

11-Ofis, Depo, Showroom kira ve kurulum giderleri,

12-Yönetim danışmanlık giderleri,

13-Tasarım giderleri,

14-Uluslararası Hukuk Danışmanlık giderleri,

15-Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel tasarım giderleri,

16-Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve Korunması ile ilgili giderler,

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