“Gençlere gayrimenkul sektöründe iş imkanı doğdu”

İSTANBUL - Taşınmaz ticaretine dair geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yönetmelik ile emlak aracılık faaliyetleri sadece yetki belgesi sahibi olan işletmeler tarafından yapılabilecek. Lise mezunu olmayan emlak işletmesi açamayacak. Yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması ve sınavlarda başarılı olunması gerekecek. Düzenlemenin özellikle kayıt dışılığın emlak sektöründe engellenmesi için önemli bir adım olduğunu aktaran RE/MAX İnsan Kaynakları Direktörü Funda Karakaş, “Nitelikli ve profesyonel gayrimenkul danışmanlığının kapıları nihayet açılıyor. Özellikle lise mezunu gençler için ciddi bir istihdam fırsatı doğdu.” dedi.

“İSTİHDAMA KATKI SUNACAK”



Gayrimenkul sektöründe vasıflı eleman çalıştırma zorunluluğunun, gençlere iş kapısı umudu olabileceğine değinen Funda Karakaş, “Emlak sektörü insanlığın var oluşu kadar eskidir. Barınma ihtiyacı her dönem var olmuştur. Ticaret Bakanımız tarafından onaylanan yeni yönetmelik sektörü daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Çıkan yönetmelik ile aslında yeni bir iş kolunun da işaret fişeği atılmış oldu: Gayrimenkul danışmanlığı artık bir meslek olarak kabul edildi ve herkesin yapamayacağı profesyonel bir niteliğe ulaştı. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz gayrimenkul danışmanlığı ile ilgili 100 saatlik mesleki yeterlilik belgesi eğitimlerine katıldıkları takdirde, yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda 60 puan aldığında geleceği olan bir iş koluna da adım atmış olacaklar. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 2019 yılında toplam 390 milyar lira değerinde 2,4 milyon gayrimenkul satışı yapıldığı ve bu satışların yüzde 50'sinin emlak işletmeleri aracılığıyla gerçekleştiği açıklanmıştı.” dedi.



“YAKLAŞIK 200 MİLYAR LİRALIK SATIŞIN TAMAMI KAYIT ALTINA ALINACAK”

Türkiye’de kayıtlı yalnızca 60 bin emlak işletmesi bulunduğuna değinen Funda Karakaş şunları söyledi; “Bu rakam gerçeğin çok altında. Kayıt dışı faaliyetleri de düşündüğümüzde 60 binin çok daha üzerinde kişinin taşınmaz alım satımı ile kiralanmasına aracılık ettiği görülebilir. Yıllık yaklaşık 200 milyar liralık gayrimenkul satışının tamamının yeni düzenlemeyle kayıt altına alınacağını söyleyebiliriz. Çok daha şeffaf ve hesap verebilen bir gayrimenkul danışmanlığı sektörü oluşturularak, profesyonel hizmet sağlayıcılara karşın haksız rekabetin önü de kesilecek. Emlakçıların sunduğu aracılık hizmeti karşılığında artık hizmet bedeli oranı, satış bedelinin KDV’si hariç yüzde 4'ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak. Bu demek oluyor ki, 500 bin liralık bir konut satışından en fazla 20 bin liralık komisyon bedeli alınabilecek. Mevcut durumda alım-satım komisyonu yüzde 6, kira bedeli ise yıllık kiranın yüzde 12’si olarak uygulanıyordu.”

“NİTELİKLİ EMLAKÇILIĞIN KAPILARI AÇILIYOR”

Nitelikli gayrimenkul danışmanlığı hizmetinin önünün açıldığını da aktaran Funda Karakaş, "Bundan böyle, yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması ve eğitimin sonunda uygulanacak sınavdan en az 60 puan alınması bekleniyor. Üstelik mezuniyet durumuna göre en az 6 veya 12 ay emlak danışmanlığı yaparak eğitimin uygulamasının da yapılması şartı aranıyor. Ayrıca, emlak işletmesi sahipleri ile yetkililerinin Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanların ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. Bu sayede sektördeki iş gücünün niteliğine önemli katkı sağlanacak ve tüketicilerin daha kaliteli hizmet alması mümkün olacak.” diye konuştu.

“DİJİTAL İSTİHDAM İLE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin en büyük kurumsal gayrimenkul danışmanlığı şirketi olduklarını, yalnızca pandemi döneminde 1200’den fazla girişimciyi gayrimenkul danışmanı olmaları için eğitimler verdiklerini hatırlatan Funda Karakaş, "Kaliteli ve profesyonel hizmet sektör bağımsız her zaman büyümeyi getirir. RE/MAX olarak ilk günden bu yana 30 saati bulan eğitimlerle gayrimenkul danışmanlarını sektöre kazandırıyoruz. Bu sayede bugün sektörde 212 ofis, 3876 gayrimenkul danışmanı ve 30 binin üzerinde sözleşmeli portföye ulaştık. Bu büyüklüğü profesyonel ve nitelikli ekip arkadaşlarımız sayesinde elde ettik. Bu başarı bize 2020 yılının ilk altı ayında, 43 Avrupa ülkesi arasında en hızlı büyüyen ofisin RE/MAX Türkiye olmasını sağladı. 2020 yıl sonu hedefimiz 60 yeni ofis ve 4.500 gayrimenkul danışmanına ulaşmak var. Tüm eğitimleri de online olarak tamamladığımız altyapı sayesinde önümüzdeki süreçte dijital istihdam ile sektöre nitelikli katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.