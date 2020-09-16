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Geçtiğimiz ay 170 bin 408 konut satıldı

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre geçtiğimiz Ağustos ayında 170 bin 408 adet konut satıldığı görülürken, Ağustos ayı bu yıl içerisinde konut satışının en yüksek olduğu üçüncü ay olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 54,2 gibi büyük bir artış olduğu saptandı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:27
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Geçtiğimiz ay 170 bin 408 konut satıldı

İSTANBUL - 

Medya takip kurumu Ajans Press, konutlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl konutlar ile alakalı basına 44 bin 118 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise kamu bankalarının “konut kredisi” için uyguladığı düşük faiz sisteminin geçtiğimiz aylarda oldukça konuşulduğu gözlenirken, son günlerde kamu ve özel olmak üzere yapılacak olan konut projelerinin ön planda olduğu kaydedildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ZİRVEDE


Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, konut satış istatistikleri belli oldu. Böylelikle geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye genelinde 170 bin 408 adet konut satılırken, bu yıl içerisinde konut satışının en yüksek olduğu üçüncü ay olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 54,2 gibi büyük bir artış olduğu saptandı. Geçmiş yıllardaki konut satışlarına bakıldığında da 2019 yılı Ağustos ayında 110 bin 538, 2018 yılı Ağustos ayında ise 105 bin 154 konut satıldığı belirlendi. En çok konut satışının yapıldığı il yine değişmezken, 30 bin 292 konut ile İstanbul zirvede yer aldı. Ankara 17 bin 131, İzmir 11 bin 145 konut ile en fazla satışın yapıldığı diğer iller oldu. Hakkari, Ardahan ve Şırnak ise en az konut satışının yapıldığı iller olarak sıralamada yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konut SatışlarıTüik
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