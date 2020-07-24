Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak...
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
Uzmanından kurban eti uyarısı
Son Dakika
Uzmanından kurban eti uyarısı
Binali Yıldırım'dan Ayasofya açıklaması
Son Dakika
Binali Yıldırım'dan Ayasofya açıklaması
Akpolat: Komşularımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz
Son Dakika
Akpolat: Komşularımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz
İş fırsatları için hemen tıkla!

Geçen yıl dünyada 64,3 milyon sıfır otomobil satıldı

Ülkelere göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları belli oldu. En fazla sıfır araç satışının 21 milyon 444 bin 180 ile Çin’de olduğu görüldü. Dünyada geçen yıl toplam satılan sıfır otomobil sayısı ise 64,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

24 Temmuz 2020 Cuma 13:30
0 Okunma
Geçen yıl dünyada 64,3 milyon sıfır otomobil satıldı

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, otomobillerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl otomobiller ile alakalı basına 109 bin 512 haber yansıdı. Sadece sıfır araçlarla alakalı çıkan haber adedi ise 948 olarak kaydedilirken, yapılan ÖTV indirimi ve kampanyaların oldukça konuşulduğu gözlendi. Otomotiv piyasasında yaşanan daralma ve yerli otomobil de medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında başı çekti.


Ajans Press’in, OICA verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları belli oldu. Böylelikle en fazla sıfır araç satışının 21 milyon 444 bin 180 ile Çin’de olduğu görülürken, dünyada geçen yıl toplam satılan sıfır otomobil sayısı ise 64,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Çin’den sonra ikinci sıraya yerleşen ülke 4 milyon 715 bin 5 ile ABD olurken, üçüncü sırada 3 milyon 607 bin 258 sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışıyla Almanya yer aldı. Türkiye’de ise bu rakam 387 bin 256 olarak saptandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
643 Milyon Sıfır Otomobil Satıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler e-ticarete yöneldi; online satışlar yüzde 140 arttı
Tüketiciler e-ticarete yöneldi; online satışlar yüzde 140 arttı
ACCA: Dijital finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak
ACCA: Dijital finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artacak
Pekcan: İspanya ile işbirliğine önem veriyoruz
Pekcan: İspanya ile işbirliğine önem veriyoruz
Ödenmeyen elektrik borçları 3.6 milyar lirayı aştı
Ödenmeyen elektrik borçları 3.6 milyar lirayı aştı
Tıbbi teknoloji şirketinden SARS-CoV-2 testi açıklaması
Tıbbi teknoloji şirketinden SARS-CoV-2 testi açıklaması
Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz
Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz
Fındık ihracatçıları rekolteyi 670 bin ton açıkladı
Fındık ihracatçıları rekolteyi 670 bin ton açıkladı
Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek
Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek
Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı
Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı