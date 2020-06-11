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Galatasaray taraftarlarına ‘avantajlı’ dijital varlık (token) satışı 21 Haziran’da

Galatasaray taraftarlarına özel 21 Haziran’da dijital varlık satışıyla ilgili avantajlı bir kampanya düzenleneceği duyuruldu. Japon iş adamlarının 6.5 milyon lira yatırımla Türkiye’de kurduğu dijital varlık alım satım platformu Koindex, 17 Haziran itibarıyla başlayacak olan 'Öncü Yatırımcı Günleri' (Premining) kapsamında, 21 Haziran Pazar gününü yalnızca Galatasaray taraftarlarına ayıracağını açıkladı.

11 Haziran 2020 Perşembe 13:41
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Galatasaray taraftarlarına ‘avantajlı’ dijital varlık (token) satışı 21 Haziran’da

İSTANBUL - Açıklamaya göre, Galatasaray taraftarına özel belirlenen 21 Haziran günü boyunca, Galatasaray Spor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılacak linkleri izleyen taraftarlar, platformun kendi kripto para birimi olan KOIN’i, 0.018 dolarlık avantajlı fiyatla satın alabilecek ve böylece yüzde 38’e kadar varan kazanç elde edebilecekler. Buna göre, Galatasaray Fırsat Günü boyunca toplam 15 milyon adet KOIN arz edilecek.


Açıklamada, "Çoklu soğuk cüzdan kullanımı, yüksek güvenlik ve yüksek hacimde hızlı işlem desteği sunan yenilikçi dijital varlık alım satım platformu Koindex, 25 Haziran Perşembe günü alım satım işlemleri için açılıyor. Koindex’in dünyadaki ilk Altın, ABD Doları ve Bitcoin (BTC) baz alınarak oluşturulan bir sepet kura endeksli borsa token’i KOIN ise açılıştan itibaren 0.025 dolar baz fiyatla kripto para kullanıcılarına merhaba diyor. Kullanıcı dostu ekranlar üzerinden kripto para alım satımını kolaylaştıran Koindex, ayrıca Al-Sat Kazan (trade mining) ve Tut Kazan (pledging) gibi yatırımcıya ek getiri sağlayan kazanç modellerini de platform üzerinde sunuyor" denildi.


Türk mühendisler tarafından geliştirilen KOIN teknolojisiyle, Türkiye’nin güçlü kripto para ekosisteminde fark yaratmayı hedeflediklerini kaydeden Koindex Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Yönetici Ortağı Anthony Knode, "Kripto para ekosistemini büyütmek için kusursuz bir kullanıcı deneyiminin yanı sıra, yatırımcıya gerçek fayda sağlayacak kazanç modelleri de gerekiyor. Koindex olarak her iki ihtiyacı da en iyi şekilde karşılıyoruz. Galatasaray ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde, Türk spor camiasının en büyük kulüplerinden biriyle birlikte, ekosistemi büyütmek için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.


Açıklamaya göre, Koindex 19 Haziran’da VIP yatırımcılar için başlatacağı Öncü Yatırımcı Günleri (Premining) sürecinde ilk yatırımcılara avantajlı fiyatlarla KOIN alma imkânı sunacak. Galatasaray Günü olarak belirlenen 21 Haziran’ın hemen ertesinde, 22 Haziran Pazartesi günü ise tüm Türkiye’deki yatırımcılar, avantajlı fiyatlarla KOIN ön satış etkinliğine katılabilecekler.

DHA

Son Güncelleme: 11.06.2020 13:49
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTaraftarAvantajlıDijital Varlık
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