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FTX'in avukatları 7,3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı

Kripto para borsası FTX'in avukatları, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirdi.

13 Nisan 2023 Perşembe 01:45
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FTX'in avukatları 7,3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı
New York

Delaware İflas Mahkemesinde FTX'in geçen yıl kasımda başlattığı iflas süreciyle ilgili duruşma gerçekleşti.

Şirketin avukatı, duruşmada FTX'in kurucusu ve eski üst yöneticisi Sam Bankman-Fried'ın yönetiminde neyin yanlış gittiğini anlamaya yönelik çabaların ardından şirketin geleceğini düşünmeye başladıklarını belirterek şirketin kripto borsasını yeniden başlatma seçeneklerini paydaşlarla müzakere ettiğini aktardı.

Bu konuda içinde bulunulan çeyrekte bir karar verilebileceğini işaret eden şirketin avukatı, dava sırasında kripto mevduatları kilitlenen FTX müşterileri için yeniden başlatmanın ne anlama gelebileceğine dair ayrıntıları paylaştı.

FTX'in avukatı, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirdi.

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

ABD'li federal savcıların Bankman-Fried aleyhinde yayımladığı yeni bir iddianamede, eski CEO, Çinli yetkililerin dondurduğu, 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip hesapların çözülmesi için 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Bankman-Fried, Çinli yetkililere rüşvet verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.

AA

Son Güncelleme: 13.04.2023 02:13
Anahtar Kelimeler:
DelawareİflasMahkemesiFTXavukatlarıKriptoparaborsası
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