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Frame Gayrimenkul, Türkiye’de  online open house dönemini başlattı

Emlak sektöründe alıcı ve satıcıları buluşturmak için düzenlenen “open house” (açık ev) etkinliği, dijital ortama taşındı. Türkiye’de bu yöntemi ilk uygulayan, Pemra Hiçsönmez’in kurduğu Frame Gayrimenkul Danışmanlık oldu. 

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:35
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Frame Gayrimenkul, Türkiye’de  online open house dönemini başlattı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Frame Gayrimenkul Danışmanlık, pandemi döneminde hem alıcı hem de satıcı tarafındaki çekinceleri ortadan kaldıracak yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Firmanın kurucusu Pemra Hiçsönmez, yurtdışında uzun zamandır uygulanan “evi online gezme” yöntemini Türkiye’ye taşıdı. Hiçsönmez ayrıca “open house” (açık ev) etkinliğini de Türkiye’de ilk uygulayan firma olduklarını söyledi. 

YENİ BİR AKIM
Pemra Hiçsönmez, “Emlak sektöründe yeni bir dönem başlatacak” dediği “online open house”un detaylarını şöyle anlattı: “Open house, alıcılarla satıcıları buluşturan, emlak sektörde sıklıkla kullanılan etkili bir yöntem. Alıcı ve satıcılarla tek tek görüşmek yerine hepsini aynı etkinlikte bir araya getiren bu yöntem, artık dijitale taşındı. Biz de bunu Türkiye’de ilk uygulayan firma olduk. Alıcılarla satıcıları çevrimiçi platformlarda görüştürdüğümüz online open house etkinliklerimiz, büyük ilgi gördü. Birçok müşterimiz bu sayede oturduğu yerden ev kiraladı ya da satın aldı. Özellikle İstanbul ve Bodrum’da çok ilgi gören bu yöntemin sektörde yeni bir akım başlatacağına inanıyoruz. ”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Frame GayrimenkulEmlak Sektörü
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