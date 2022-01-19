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"Fiyatları düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı"

19 Ocak 2022 Çarşamba 15:00
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"Fiyatları düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ekonominin önündeki 'el freni' durumuna geldiğini belirterek, "Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamalı. ÖTV alınmaz ise enflasyon süratle aşağı gelir fiyatlar düşer. Piyasalara güven gelir" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, 2 yıldır pandemi sürecinin etkisiyle iş yeri kapanan veya kapanmasa bile kısıtlamaların etkisiyle büyük bir iş kaybına uğrayan esnafın toparlanmaya çalışırken bu kez de artan maliyetlerin altında ezildiğini söyledi. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla esnafın işlerinin yeniden durma noktasına geldiğini ifade eden Palandöken, "Pandemi sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları artık ekonomik önünde 'el freni' görevi görmeye başladı. Bu geçici dönem bitene kadar en azından benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı. Döviz kurları yaz aylarına doğru düşmeye başladığında akaryakıt fiyatları da düşecektir. Benzin ve motorin fiyatları litrede 9 TL'nin altına düşünce yeniden ÖTV alınabilir. Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TESK Başkanı PalandökenÖTVAkaryakıtTESK
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