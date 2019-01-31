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Fiyatı son 3 yılda yüzde 100 arttı

Siirt'te üretilen fıstığın fiyatı yaşanan kuraklık nedeniyle son 3 yılda yüzde 100 arttı. 3 yıl önce kilosu 35 liradan satılan fıstığın kilosu 70 liradan satılıyor.

Fiyatı son 3 yılda yüzde 100 arttı

Siirt'te üretilen fıstığın fiyatı yaşanan kuraklık nedeniyle son 3 yılda yüzde 100 arttı. 3 yıl önce kilosu 35 liradan satılan fıstığın kilosu 70 liradan satılıyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:53
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Fiyatı son 3 yılda yüzde 100 arttı

SİİRT - Siirt'te geçtiğimiz son 3 yılda yaşanan kuraklığın etkisiyle fıstık ağaçlarında oluşan çeşitli hastalıklar üretimde yarı yarıya düşüşe neden oldu. Daha önce yıllık 100 bin ton olan üretim, 50 bin tona düşerken, birçok ailenin geçim kaynağı olan fıstığın kilosu bu yıl rekor seviyeye ulaştı. 3 yıl önce kilosu 35 liradan satılan fıstık, bu yıl kilo başı 70 liradan alıcı buluyor.

40 yıla aşkındır fıstık üreticiliği yapan Kemal Varol, fiyatlardaki artışa kuraklığın neden olduğunu söyleyerek, "Benim kendi bağ ve bahçem var. Fıstığı aynı zamanda iş yerimde satıyorum. 40 yıldır geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Bu yıl fıstık fiyatları aniden arttı ve yükselmeye devam ediyor. Siirt kent merkezinde fıstığın kilosunu 70 liradan satıyorum. Kent dışından gelen siparişler de ise kilosunu 100 liradan satıyoruz. Artış, geçen hasat döneminde fıstık ağaçların yeterince yağış almaması ve ağaçların hastalanmasından kaynaklandı" dedi.

'KİLOSUNU 30-35 TL’DEN SATIYORDUK'

Siirt’te yılda ortalama 100 bin tonun üzerinde fıstık hasadı yapıldığını anlatan Varol, ağaçların hastalanmasından dolayı bu oranın 80 bin tona düştüğünü ifade ederek, "Bundan 3 yıl önce fıstığın kilosu 30-35 liradan satılıyordu. Ancak yaklaşık 2 yıldan beri fıstığın kilosu iki katına çıkmış durumda. Bu yıl ciddi bir zarar gördük ancak yine de umutluyuz. 2 yıl önce Siirt merkez ve ilçe köylerinde ortama 100 bin ton fıstık elde ediyorduk, bu yıl ise 80 bin ton fıstık elde edildi. Kendi bağımda daha önce bin tonun üzerinde fıstık elde ediyordum bu yıl ise 500 kilo oldu. Durum böyle olunca fıstık taban fiyatı yükseldi ve tüketici fıstık almaya çekiniyor" diye konuştu. 

'İSTEDİĞİMİZ YAĞMUR VE KAR GELDİ, SU SEZONDAN UMUTLUYUZ'

Bu yıl yeterince kar ve yağmurun yağmasıyla önümüzdeki hasat döneminde fıstık üretiminin artmasını beklediklerini dile getiren fıstık üreticisi Mehmet Aldemir de, "Bağlarımıza bakım sezonu başladı. Havaların güzel gitmesi ile beraber bağlarda budama dönemi başlayacak. Bizler bu sene çok umutluyuz, bu yıl istediğimiz yağmur ve kar geldi. Geçen sene bu yağmur ve karları özlemiştik. Ancak bu sene yağdı, bağlarda bulunan ağaçların durumu çok iyi, şayet olası bir hastalık olmaz ise bu sene fıstık bolluğu yaşanacağını düşünüyorum. Fiyatlarda ciddi bir azalma olacaktır. Siirt fıstığı şu an fiyatı ile Antep fıstığını geçti, Antep fıstığının kilosu 50-55 liradan satılırken, Siirt fıstığı ise 60-70 liradan satılıyor" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FıstıkFiyat
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