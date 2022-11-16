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Fiyatı altınla yarışıyor

Çam fıstığı hasadı başladı, kilogram fiyatı altınla yarışıyor

16 Kasım 2022 Çarşamba 15:17
Fiyatı altınla yarışıyor

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başladı. Boyu yaklaşık 25 metreyi bulan çam ağacına tırmanan üreticiler, kozalak topluyor. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, son yıllarda verimi düşen çam fıstığının kilogram fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğunu ve altınla yarıştığını söyledi.

Bergama'daki Kozak Yaylası'ndaki ormanda en değerli ürünlerden biri kabul edilen çam fıstığı için hasat sezonu başladı. Boyu yaklaşık 25 metreyi bulan çam ağaçlarına tırmanan üreticiler, ellerindeki sırıklarla kozalakları topluyor. Depolama sürecinin ardından açık alana serilen kozalakların kabuklarından ayrılacağını anlatan Göbeller köyü Muhtarı Ertan Sağlam, üreticilerin 4 ay süresince hasada devam edeceklerini açıkladı. Sağlam, "Toplanan kozalaklar kış süresince depolanıyor. Bahçelerimizde depoluyoruz, ta ki havalar ısınıncaya kadar bekliyoruz. Temmuz ayında depolama bitiyor. Açık alana seriyoruz. Güneşin ısısıyla kozalaklar açılıyor. Buna 'çelik' diyoruz. Kozalağın içindeki kabuklu kısma 'künar' denir. Tırmıkla ya da zirai aletle kabuklu kısmı ayırıyoruz. Önceden kadınlarımız elle çıkarırdı. Şimdi patozların içinde künarı çıkarıyoruz. Fıstık da künarın içinde oluyor" dedi.  

Çam fıstığında 2008'den itibaren verimin düştüğünü belirten Sağlam, "Bu konudaki araştırmalar sürüyor. Termal tuzaklar kurduk ve Güney Amerika kökenli bir çam emici böceğin zararı olduğunu gözlemledik. İlaçlama yapmadık. Havada 2 santigrat ısınma var bu durumun etkisiyle de verim düştü" diye konuştu.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları da çam fıstığının kilogram fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğunu ve altınla yarıştığını söyledi. Kozak'ta çam fıstığının değerli bir ürün olduğuna dikkat çeken Taşkıranoğulları, "Kozak bölgesinde 16-17 mahallemiz var. Türkiye'nin en kaliteli çam fıstıklarından biri burada yetişiyor. Son yıllarda verim düştü. Bölgede daha çok yaşlılar kaldı, gençlerimiz başka yerlere gidiyor. İleride kozalak toplayacak genç bulamayacağız. İsteriz ki verim fazla olsun, fiyatı düşsün" dedi.

'HER İŞİN BİR ZORLUĞU VAR'

Kozalak toplayarak geçimini sağlayan işçilerden Fatma Sabahçı (41), "Yorucu bir iş. Her işin bir zorluğu var ama temiz havada hasat yapmak çok keyifli. Bize yevmiye olarak kazanç sağlıyor. Başka işe de gidiyorum ama mahsul iyi olunca kozalak toplamak da güzel oluyor" ifadesini kullandı.

Kozak'ta fıstık yetiştiren Yahya Çetin (41) de "Bu işin içinde doğup büyüdüm. Bu yaşa kadar geçim kaynağımızdı. Ama 10 yıldır mahsulümüz çok azaldı. Ama yine de topluyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyorum. Farklı alanlara da yönelmek zorunda kaldık" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çam Fıstığı Hasadı
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