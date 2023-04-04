Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.984,11
ALTIN
1.249,11
DOLAR
19,23
STERLİN
24,09
EURO
21,11
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fitch: OPEC+ üretim kesintisi petrol piyasasında yılın ikinci yarısında tedarik açığı oluşturabilir

Fitch Ratings, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının fiyatları kısa vadede destekleyebileceği ancak özellikle Çin'deki talep toparlanmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında piyasada tedarik açığı yaratabileceğini bildirdi.

04 Nisan 2023 Salı 17:30
1 Okunma
Fitch: OPEC+ üretim kesintisi petrol piyasasında yılın ikinci yarısında tedarik açığı oluşturabilir
Londra

Fitch Ratings, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin mayıstan itibaren yıl sonuna kadar günlük 1,2 milyon varil üretim kesintisi kararının fiyatları kısa vadede destekleyebileceği ancak özellikle Çin'deki talep toparlanmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında piyasada tedarik açığı yaratabileceğini bildirdi.

Fitch Ratings'in OPEC+ grubu üyesi ülkelerin pazar günü açıkladığı petrol üretim kesintisi kararının piyasaya etkilerine ilişkin analizine göre, söz konusu karar piyasada şaşkınlığa neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, son günlerde yaptırımlara rağmen 80 doların altında seyretmesine rağmen üretim kesintisi kararı sonrasında 3 Nisan'da varil başı 85 dolara çıktı.

Üretim kesintisi kararı nedeniyle, bu yılın ilk çeyreğinde "ılımlı bir arz fazlalığı" yaşanan petrol piyasalarında yılın ikinci yarısında Çin'deki talep toparlanmasına da bağlı olarak tedarik açığı oluşma ihtimali arttı.

Talep büyümesinin kısmen Kuzey ve Güney Amerika'da petrol üretiminin günlük 1,7 milyon varil artmasıyla dengelenmesi beklenirken, Brent petrolün varil fiyatının bu yıl 85 dolar düzeyinde seyredeceği ve sonrasında düşüşe geçeceği öngörülüyor.

Söz konusu petrol üretim kesintisi kararının petrol fiyatlarında kısa vadeli etki yapacağı tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, pazartesi yapılan 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etti.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, petrol üretiminde mayıstan itibaren Suudi Arabistan'ın günlük 500 bin varil, Irak'ın 211 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 144 bin varil, Kuveyt'in 128 bin varil, Kazakistan'ın 78 bin varil, Cezayir'in 48 bin varil, Umman'ın 40 bin varil ve Gabon'un 8 bin varil kesinti yapacağı belirtildi. Rusya'nın ise şubatta açıkladığı günlük 500 bin varil üretim kesintisi kararını yıl sonuna kadar uzattığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FitchOPECPetrolpiyasasıTedarikaçığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı
Türk Reasürans'ın öz kaynakları 1,6 milyar lira seviyesine ulaştı
Türk Reasürans'ın öz kaynakları 1,6 milyar lira seviyesine ulaştı
Kocaeli otomotiv ihracatında zirveyi bırakmıyor
Kocaeli otomotiv ihracatında zirveyi bırakmıyor
Depremin birçok ilini etkilediği Güneydoğu'nun mart ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
Depremin birçok ilini etkilediği Güneydoğu'nun mart ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
AB ve ABD enerji piyasalarında istikrar sağlamaya çalışacak
AB ve ABD enerji piyasalarında istikrar sağlamaya çalışacak
Bakan Kirişci: Yeni bir sistem getiriyoruz, her üreten mutlaka desteğini alacak
Bakan Kirişci: Yeni bir sistem getiriyoruz, her üreten mutlaka desteğini alacak
TİM Başkanı Gültepe: Mart ayını 23,6 milyar dolar ihracatla tamamladık
TİM Başkanı Gültepe: Mart ayını 23,6 milyar dolar ihracatla tamamladık
Merkez Bankası Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Merkez Bankası Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi