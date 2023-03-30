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Fitch: ABD'deki banka iflasları düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son dönemde bankacılık sektöründeki çalkantının, ABD'deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabileceğini bildirdi.

30 Mart 2023 Perşembe 21:16
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Fitch: ABD'deki banka iflasları düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabilir
New York

Fitch'in, banka düzenlemelerine ilişkin yayımladığı son raporuna ilişkin açıklamasında, bankacılık sektöründeki son çalkantının, Basel standartlarından muaf veya bu standartların özel gerekliliklerine tabi olan ABD'deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD makamları tarafından borç gereksinimlerinin "küresel sistemik açıdan önemli bankalar (G-SIB)" olarak sınıflandırılmayan büyük bölgesel bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin tartışmaların 2022'de başladığı anımsatıldı.

Ülkedeki G-SIB'lerin küresel normlarla uyumlu, hatta daha katı ihtiyati rejimlere tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ihtiyatlı düzenlemelere ilişkin endişeleri ateşlediği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu iflasların, politika faizlerinin yükseldiği bir dönemde faiz oranı-risk yönetimi uygulamalarının önemini vurguladığı belirtildi.

ABD'li düzenleyicilerin 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip büyük bölgesel bankalar için düzenlemeleri sıkılaştırmaya yönelik ifadelerine işaret edilen açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) sermaye çerçevesini gözden geçireceğini belirttiği anımsatıldı.

AA

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