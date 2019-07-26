Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102933
ALTIN
257.770
DOLAR
5.6292
STERLİN
6.9574
EURO
6.2652
Silopi'de 2 asker yaralandı
Son Dakika
Silopi'de 2 asker yaralandı
Şampiyonluk istiyorum
Şampiyonluk istiyorum
GENÇ SANATÇILAR ELİF VE ESRA İLE MÜZİĞE DAİR
Son Dakika
GENÇ SANATÇILAR ELİF VE ESRA...
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü
Son Dakika
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü
SpaceX aracı yandı
Son Dakika
SpaceX aracı yandı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fındıkta fiyat açıklandı

Bayraktar: Fındıkta erken fiyat açıklanmasını olumlu buluyorum

Fındıkta fiyat açıklandı

Bayraktar: Fındıkta erken fiyat açıklanmasını olumlu buluyorum

26 Temmuz 2019 Cuma 16:17
8 Okunma
Fındıkta fiyat açıklandı

GİRESUN, (DHA)

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatının açıklanmasıyla ilgili, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum” dedi.

​Lütfi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık taban fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sene fındık fiyatının Temmuz ayı sonunda açıklanmış olmasının takdire şayan bir hadise olduğunu belirten Bayraktar, şunları söyledi:

“Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum. Belki sektörün bir kısmı fiyatı bir miktar daha yüksek bekliyor olabilir ama doğrudan desteği de düşününce aslında fındık fiyatları geçmiş yıllara nazaran gayet iyi. Piyasadaki tüm aktörler, devletin fındıkla ilgili bu tavrına göre konum alacaktır."

BAKAN PAKDEMİR İLE GÖRÜŞECEK

Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte müdahale alıma dahil olmak için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşeceğini de aktaran Bayraktar, “Biz son 3 yıldır müdahale alımı için hazır konumdayız. Zaten üretici kesiminin de böyle bir beklentisi var. Ayrıca piyasayı regüle etme anlamında da böyle bir kararın piyasaya daha olumlu yansıyacağı gibi bir hepimizin ortak kanaati var. Önümüzdeki hafta böyle bir girişimimiz olacak” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Üreticiler ve kurum adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bayraktar, "TMO fiyatı ile serbest fiyatı arasında bir miktar fark olabilir. Önemli olan bu farkın ne olacağı, eğer TMO aldığı bu görevi piyasada sezonda ürünü çok daha çabuk kısa zamanda çekmek gibi bir yola başvurursa muhtemelen buna yakın bir fiyat serbest piyasada oluşur” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lütfi BayraktarFındık Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira
Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira
Çalışanlar dikkat! Emekliliğe yeni model geliyor
Çalışanlar dikkat! Emekliliğe yeni model geliyor
Avrupa piyasaları yükseldi
Avrupa piyasaları yükseldi
Bakan Selçuk duyurdu!
Bakan Selçuk duyurdu!
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 35'i tamamlandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 35'i tamamlandı
Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği
Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği
Borsa ve dolarda son durum
Borsa ve dolarda son durum
Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde
Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde
TOKİ’den konut satışı
TOKİ’den konut satışı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans