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Fındıkta çeşit arttı
Fındıkta çeşit arttı

Fındıkta çeşit arttı

DÜNYA fındık üretiminin yüzde 78'ini elinde bulunduran Türkiye, 100'den fazla ülkeye yılda 280 bin ton fındık ihraç ederek karşılığında yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde ediyor.  

Fındıkta çeşit arttı

DÜNYA fındık üretiminin yüzde 78'ini elinde bulunduran Türkiye, 100'den fazla ülkeye yılda 280 bin ton fındık ihraç ederek karşılığında yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde ediyor.  

22 Şubat 2019 Cuma 10:22
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Fındıkta çeşit arttı

Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındığın, iç tüketim ve ihracatının artırılması için tuzlusu, tuzsuzu, organiği, şekerlisi, tarçınlısı, çikolata ve meyve drajeli gibi çeşitleri de çoğaltılıyor.

Türkiye'de yaklaşık 400 bin üretici 1 milyon 650 bin dekar alanda fındık üretimi yapıyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının ise yüzde 76'sını elinde bulunduran Türkiye'de yıllık fındık üretim rekoltesi ise 500 bin ile 600 bin ton arasında değişiyor. Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındığın, iç tüketim ve ihracatın artırılması için tuzlusu, tuzsuzu, organiği, şekerlisi, tarçınlısı, çikolata ve meyve drajeli gibi çeşitleri de çoğaltılıyor.

116 ÜLKEYE FINDIK İHRAÇ EDİLİYOR

2018'de 515 bin ton fındık üretimiyle, 116 ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, en fazla ihracatı Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda'ya yaptı. Geçen yıl Almanya'ya 70 bin ton, İtalya'ya 51 bin ton, Fransa'ya 18 bin ton, Hollanda'ya 11 bin ton olmak üzere 116 ülkeye toplam 279 bin 250 ton fındık ihraç edilirken karşılığında ise 1 milyar 635 milyon dolar gelir sağlandı. Daha önceki yıllarda fındığın sadece kabuklu ve kavrulmuş iç fındık olarak iç piyasada tüketildiği, son yıllarda ise çeşitlerinin artırılmasıyla iç piyasadaki tüketimi de yaklaşık 100 bin ton civarına ulaştığı belirtildi. Fabrikalarda işlendikten sonra iç fındık, naturel ihraç edilen fındığa Avrupalı alıcıların da kalitesinden dolayı büyük rağbet gösterdiği belirtildi.

DAHA ÇOK NATUREL OLARAK İHRAÇ EDİLİYOR

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Türkiye'nin fındık üretimi ve ihracatında büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Her geçtiğimiz gün fındığın iç ve dış piyasada sattığımız çeşitliliği artıyor. Fındık çok ivme kazandı. Kabuklu, kıyma yapılmış, kavrulmuş, fındık unu gibi her geçen gün fındığın değeri artıyor ve katma değeri oluyor. Biz dışarıya daha çok naturel fındık satıyoruz. Avrupa'nın çikolata devlerinin olduğu ülkelerde burada daha çok mamul haline getirilip satılıyor" dedi.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk fındığının üzerinde kaliteli fındık olmadığınıda vurgulayan Sarıkahraman, "Türkiye'de Karadeniz fındığı çok kaliteli. Biz dışarıya daha çok naturel fındık satıyoruz. Bu dışarıda daha çok çeşitlilik kazanıyor. Türkiye'ye ihracattan 2 milyar dolar gibi yüksek rakamı kazandıran, 10 milyon insanı bölgesel olarak dolaylı yoldan ilgilendiren fındığı dışarıya mamul olarak satmalıyız. Hükümetimizin ve Tarım Bakanlığı'nın fındığa ve fındıkçıya bakışının biraz daha yumuşadığını görüyoruz. Bunun artmasını, köylünün yerinde desteklenmesini,  mamul yapan firmaların desteklenmesini bekliyoruz. Bunun ülkemize çok ciddi manada 2 milyar doların kat kat üstünde döviz kazandıracağını iddia edebilirim" diye konuştu.

Öte yandan Ordu'da serbest piyasada fındık 14.75 liradan işlem görüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fındıkürünçeşit
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