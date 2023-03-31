Fındık üreticileri bahçelerini soğuktan "dumanla" koruyacak

Trabzon

Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki fındık üreticileri, kentte çarşamba gecesinden itibaren etkili olan kar yağışıyla hava sıcaklıklarında ani düşüşler üzerine bahçelerinin yolunu tuttu.

Gece oluşabilecek don olayına karşı verim kaybı yaşamamak adına harekete geçen üreticiler, bahçelerinde rüzgar yönünü göz önünde bulundurarak belirledikleri noktalarda "araç lastiği" yakarak, ağaçlarını soğuktan dumanla korumayı planlıyor.

"Olumsuz hava koşulları son 3 yıldır fındığa belirli oranda zarar verdi"

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, AA muhabirine, iklim değişikliklerine bağlı olumsuz hava koşullarının son 3 yıldır mart sonu, nisan başlarında fındığa belirli oranda zarar verdiğini söyledi.

Bu zararın bazı yıllar yüzde 3 civarında, bazı yıllar ise yüzde 10'un üzerinde olduğunu belirten Arslantürk, "Önümüzdeki 3-4 gün daha soğuk hava dalgasının devam edeceği görülüyor. Kısmen bir zarar verir. Umarım bu zarar sınırlı boyutta olur." dedi.

Arslantürk, iklim değişikliğine bağlı sadece fındıkta değil, diğer tarım ürünlerinde de benzer sıkıntılarla karşılaşıldığını ifade ederek, bu nedenle tarımsal ürünlerde iklime bağlı tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

"Umarım üretim, verim ve kalite bakımından iyi bir mahsul yılı olur"

Türkiye'de fındık tarımının amatör şekilde yapıldığını dile getiren Arslantürk, "Bu soğuk dalgalara karşı bizim basit gördüğümüz saman yakımı, otomobil lastiği yakımı gibi bazı tedbirler var. Bazı üreticilerimiz, oradaki havanın kırılmasını sağlayıp bu soğuk hava dalgasından minimum etkilenme yapabilir." dedi.

Arslantürk, gelişmiş ülkelerde bunun tamamen profesyonel yapıldığını ifade ederek, "Gelişmiş ülkeler hava koşullarını değiştiren 'tarımsal bomba' diye ifade edilen havadaki yüksek basıncı düşürerek, oradaki iklimden olumsuz etkilenmeyi minimuma indiriyor. Türkiye'nin bundan sonraki yıllarda artık o yönde hareket eden bir tarımsal uygulamayı da hayata geçirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Üreticilerin gelecek haftadan itibaren fındığı beslemeye yönelik uygulamalara başlayacağına dikkati çeken Sebahattin Arslantürk, şunları söyledi:

"Toprağın, bitkinin ihtiyacı olan azotu atması gerekiyor. Nisan sonuna doğru zararlılarla mücadeleyi başlatması lazım. Bundan sonra artık fındık tarımında yoğun bir çalışma evresine girmiş durumdayız. Umarım 2023 gerek üretim gerekse verim ve kalite bakımından iyi bir mahsul yılı olur. Hem üretici kazanır hem ülke kazanır."

"Bu sene daha verimli bir sezon bekliyoruz"

Üreticilerden İsmail Hakkı Aydın da 20 dönümlük fındık bahçesi olduğunu belirtti.

Geçen yıla oranla bu sene daha verimli bir sezon beklediğini dile getiren Akaydın, "Mevsimin durumu ortada. Kar yağdı." ifadesini kullandı.

Akaydın, verim kaybı yaşamamak için önlem alacaklarını ifade ederek, "Kar yağışı devam eder de gece don olayı yaparsa kötü olur. Buna önlem için lastik yakacağız." dedi.