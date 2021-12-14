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Fındık taban fiyatını aştı, 32 TL'ye yükseldi

14 Aralık 2021 Salı 09:53
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Fındık taban fiyatını aştı, 32 TL'ye yükseldi

ORDU - ORDU'da, sezon başında serbest piyasada 24 liradan satılan fındığın fiyatı, aralık ayında 32 liraya kadar çıktı. Levant kalite için 26 lira 50 kuruş, Giresun kalite için 27 lira olarak taban fiyat açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) fındığını vermeyen üreticiler, şimdi daha yüksek fiyatla ürünlerini satma imkanı buldu. 

Ordu'da üreticiler, hasadı eylül ayında sona eren fındığın satışını sürdürürken, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, dolar kurunda yaşanan artışla birlikte fındık fiyatlarının da yükselişe geçtiğini belirtti. Akça, "Sezon başında fındık fiyatı Cumhurbaşkanı'mız tarafından levant kalite 26 lira 50 kuruş TL, Giresun kalite 27 lira olarak bir taban fiyat açıklanmıştı. TMO da devreye girerek, fındık alımları gerçekleştirmişti fakat hiç anlamadığımız bir şekilde serbest piyasada fındık fiyatları, 23 ile 24 lira bandında seyretmeye başladı. Uzun bir süre bu fiyatlardan fındık alımı yapıldı. Bu fiyatlar, dolar kurunun yükselmeye başlamasına kadar devam etti. Her ne kadar fındık fiyatı, doların yükseliş seviyesinde olmasa bile serbest piyasada özellikle son 1 haftada 28 lira ile 32 lira bandında bir satış gözlemlendi. Fındığı emanette olan üreticiler 28 liradan fındığını satarken, mahsulünü elinde tutan üreticilerimiz 32 liradan serbest piyasada değerlendirme imkanı buldu" dedi.

'2,4 DOLARA DENK GELİYOR'

Fındık fiyatının 40 liraya kadar yükselebileceğini belirten Ziraat Odası Başkanı Akça, "Çünkü fındık fiyatları açıklandığında fındık fiyatı, dolar bazında 3,1 dolara denk geliyordu fakat bugünlerde 2,4 dolar bazında işlem görüyor. Dolayısıyla fındık fiyatlarının bu seviyelerde düşük olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde fındık fiyatları, beklentileri karşılayacak şekilde yükselir temennisindeyiz çünkü ihracattan da takip ediyoruz. Geçen seneye göre, hatırı sayılır bir oranda fındık ihracatında yükseliş var" diye konuştu.

'BU FİYATLAR ÜRETİCİYİ MEMNUN EDER'

Fındık üreticisi Salim Set de fiyatlardaki yükselişin üreticileri memnun ettiğini belirterek, "Şu an fındık fiyatları çok güzel. Keşke sezon başında da bu fiyatlarda olsaydı. Bu fiyatlar, üreticiyi memnun eder. Bundan sonra bence fındık fiyatları yükselişine devam eder. Fiyatların bu şekilde devam etmesini isterim. Ordu ve Giresun'da halk fındıkla geçiniyor. Fındığın güzel paralara satılmasını isterim" dedi.

Fındık üretici Salih Bodur da "Şu anda fındık kendini kurtaracaksa fiyatın en az 35 lira olması lazım ama devletimiz doğrudan gelir desteği veriyor, bu desteği de fiyatın içine katıyor. Onunla beraber fiyat açıklıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FındıkTaban FiyatıOrdu
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