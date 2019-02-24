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Finansın geleceğini teknoloji belirleyecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of London tarafından yürütülen akademik çift diploma programı öğrencileri tarafından kurulan LSE Career Community, zirvelerinin ikincisi olan 'Finance Street Summit' santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Sektörün önde gelen markalarından sözcülerin deneyimlerini paylaştığı zirvede yatırım ve girişimciliğin yanı sıra finans sektöründeki teknolojik gelişmeler de ele alındı.

Finansın geleceğini teknoloji belirleyecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of London tarafından yürütülen akademik çift diploma programı öğrencileri tarafından kurulan LSE Career Community, zirvelerinin ikincisi olan 'Finance Street Summit' santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Sektörün önde gelen markalarından sözcülerin deneyimlerini paylaştığı zirvede yatırım ve girişimciliğin yanı sıra finans sektöründeki teknolojik gelişmeler de ele alındı.

24 Şubat 2019 Pazar 14:15
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Finansın geleceğini teknoloji belirleyecek

Finansın geleceğini teknoloji belirleyecek

İSTANBUL, (DHA) -

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of London iştirakiyle yürütülen uluslararası çift diploma programı öğrencileri tarafından kurulan LSE Career Community, 'Finance Street Summit'i düzenledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde düzenlenen zirvede yatırımların, girişimlerin ve teknolojik dönüşümün finans sektörüne etkisi, sektörün önde gelen kurumlarının sözcüleri tarafından ele alındı.

“TÜRKİYE YATIRIM AÇISINDAN CAZİP”

Zirvenin açılış konuşmasını ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü yaptı. Yatırım bankacılığı ve varlık yönetiminin Türkiye’de çok uzun uğraşlar sonucu kurulmuş bir sektör olduğunu belirten Ünlü, “Türkiye’de girişimcilik ekosistemi yeterince gelişmedi. Startuplara yatırım yapan iyi fon ve networkler var ama sayıları az. İyi fikirlerin ilk aşamada kaybolmaması için iş geliştirmeden yatırıma kadar doğru destek vermek gerekiyor. Türkiye uzun vadeli yatırım açısından cazip ve yüksek potansiyelli. Büyük şirketlerin işlerini kolaylaştıran yazılımlar, ödeme sistemleri, ürün aktarımı gibi konularda kolaylık sağlayan girişimler başarılı oldu ve olmaya devam edecek” dedi.

“AMAÇ KATMA DEĞER YARATMAK”

Şirket olarak amaçlarının sadece altyapı hizmeti sunmak değil bir katma değer yaratmak olduğunu belirten Turkcell Hazine ve Sermaye Piyasaları Yönetim Direktörü Korhan Bilek, şu açıklamaları yaptı:

"Yatırımı farklılaştırmak, son teknolojiyle donatmak ve doğru satış kanallarından kullanıcıya ulaşmak hayati önem taşıyor. Tüm bu operasyon sürecinin anlık olarak dijital ortamdan takibi dijital dönüşümün en önemli parçası. Çünkü teknolojik altyapılar işin niteliğini ve içeriğini değiştiriyor. Eskiden finans yöneticilerinden mali kayıtların tutulması ve bütçeleme gibi temel işler beklenirken, artık uzun ve orta vadeli bütçeler, vergi planlamaları ve risk yönetimleri bekleniyor. Büyümeyi destekleyen ve paydaşlarla iletişimi sağlayan bu süreçler, teknolojiyi takip edip, uyguladıkça mümkün olabiliyor.”

TÜRKİYE’Yİ GİRİŞİMCİLER DEĞİŞTİRECEK

Zirvenin son oturumunda ise İyziCo Kurucu Ortağı ve CEO’su Barbaros Özbuğutu söz aldı. Teknolojiyi kullanarak bankacılık hizmetlerine alternatif yaratan hizmetleri değerlendiren Özbuğutu, fintech teknolojisine 2010’dan bu yana 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını, girişimlerin tek bir ürüne odaklanarak bankalara rakip olmaya başladığını vurguladı. Özbuğutu, “2013 yılında İyziCo’yu kurduğumuzda Türkiye’de internetten satış yapan 27 bin, Almanya’da ise 1 milyon site vardı. Hız ve verimlilik üzerine tasarlanmış ödeme kabul platformları sayesinde bu sayı her geçen gün artıyor. Buna benzer tek bir sorunu çözme odaklı girişimler sayesinde Türkiye değişecek. Bu değişimi ise uzun vadede bugünün girişimcileri getirecek” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FinansGelecekTeknolojiönce Vatan
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