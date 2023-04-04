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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocakta 88 milyar 401 milyon dolar oldu.

04 Nisan 2023 Salı 17:41
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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı
İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 313 milyon dolar, yükümlülükleri ise 4 milyar 116 milyon dolar arttı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı 197 milyon dolar azalarak 88 milyar 401 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, ocakta bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 635 milyon dolar, ihracat alacakları 275 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 261 milyon dolar ve menkul kıymetler 142 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde, yükümlülük dağılımında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 619 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 535 milyon dolar ve ithalat borçları 962 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, ocakta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2022 dönemine göre 1 milyar 806 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 187 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 557 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 938 milyon dolar artı.

Ocakta kısa vadeli varlıklar 152 milyar 201 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 84 milyar 147 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 68 milyar 54 milyon dolarla bir önceki aya göre 1 milyar 689 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NetdövizaçığıTürkiyeCumhuriyetMerkezBankası
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