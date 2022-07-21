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Fenomenlerin gelir karnesi!

Fenomenlerin gelir karnesi açıklandı

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:04
Fenomenlerin gelir karnesi!

İSTANBUL (DHA) 

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla hızla büyüyen sosyal medya platformları, birçok kişi için gelir kaynağına dönüşürken, markaların yüzde 68’i de fenomenlere ayırdığı pazarlama bütçesini artırıyor. Influencerlar için içerik platformuna dönüşen yerli internet sitesi, sosyal medya fenomenlerinin gelir karnesini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, düzenli içerik paylaşan fenomenler, 2-3 sene içinde aylık 20 ila 30 bin TL arasında gelire ulaşıyor.

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya platformlarının kullanımı artarken, pazarlama stratejilerinde influencer marketing’in payı artıyor. Influencer Marketing Hub’ın konuya dair yayımladığı veriler, 2021’de yaklaşık 14 milyar dolar olan influencer marketing pazarının 2022’de 16 milyar doları aşacağına işaret ediyor. Sosyal medyanın olanaklarını avantaja çevirerek satışlarını artırmak isteyen markaların yüzde 68’i 2022’deki pazarlama kampanyalarında influencer bütçelerini yükseltmeyi hedeflerken, son dönemde fenomenlerin içerik platformuna dönüşen Cemre.com influencerların merak edilen gelir karnesini ortaya koyuyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenomenGelir Karnesi
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