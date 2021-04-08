Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1429
ALTIN
458.051
DOLAR
8.1618
STERLİN
11.2355
EURO
9.6979
Motoryat tipi tekne icradan satılık
Motoryat tipi tekne icradan...
Ümraniye Belediyesi eski araç ve iş makinelerini satacak
Araç ve iş makineleri...
Çanakkale Biga’da icradan satılık tarlalar
Çanakkale Biga’da icradan satılık...
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fed tutanakları: Ekonomide toparlanma aşılamalara bağlı

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Guvernörler Kurulu'nun ortak toplantısının tutanaklarında, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, Covid-19'a karşı yürütülen aşılamaların hızına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

08 Nisan 2021 Perşembe 09:35
4 Okunma
Fed tutanakları: Ekonomide toparlanma aşılamalara bağlı

Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmasına karşın, son zamanlarda ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinin yükseldiğine işaret edilen tutanaklarda, komite üyelerinin, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarının da altı çizildi.

Fed yetkilileri pandemi kaynaklı riskler konusunda temkinli kalmaya devam ederken, toparlanma daha güçlü/sağlam olana kadar ekonomiyi desteklemeye kararlı olduklarını vurguladılar. Bu amaçla maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarının kullanılacağı belirtilen tutanaklarda, komite üyelerinin gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecekleri ve para politikasının duruşunu uygun şekilde değiştirmeye hazır olacakları konusunda anlaştıkları da belirtildi.

Tutanaklar göre "Katılımcılar, koşullar merkez bankasının ekonomiye verdiği mevcut desteği azaltmayı düşündürtecek kadar iyileşmeden önce bunun muhtemelen biraz zaman alacağına" dikkat çektiler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FedABDBankaCovid19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK'DAN KOD-29 AÇIKLAMASI
SGK'DAN KOD-29 AÇIKLAMASI
Dicle Perakende hizmete “Depsaş Enerji” olarak devam edecek
Dicle Perakende hizmete “Depsaş Enerji” olarak devam edecek
BAKAN PAKDEMİRLİ, NEW HOLLAD TÜRKİYE SATIŞ BİRİNCİSİ BİLGİN GROUP`I TEBRİK ETTİ
BAKAN PAKDEMİRLİ, NEW HOLLAD TÜRKİYE SATIŞ BİRİNCİSİ BİLGİN GROUP`I TEBRİK ETTİ
Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi
Bakan Pekcan: E-ticaret hacmimiz 226 milyar TL'ye yükseldi
"Tarımsal hasılamız, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"
"Tarımsal hasılamız, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"
Fındıkta zirai don; yüzde 90'a varan kayıp var
Fındıkta zirai don; yüzde 90'a varan kayıp var
Buğdayda yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
Buğdayda yüzde 40 verim kaybı bekleniyor
ŞERBETÇİOĞLU GÜVEN TAZELEDİ
ŞERBETÇİOĞLU GÜVEN TAZELEDİ
2001 model Mercedes-Benz E 200 icradan satılık
2001 model Mercedes-Benz E 200 icradan satılık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma