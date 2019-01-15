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"Fed önümüzdeki dönemde faiz kararlarında sabırlı olabilir"

"Fed önümüzdeki dönemde faiz kararlarında sabırlı olabilir"

15 Ocak 2019 Salı 09:45
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"Fed önümüzdeki dönemde faiz kararlarında sabırlı olabilir"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin 2019'a doğru güçlü ivmesini devam ettiğirdiği ortamda Fed'in, "önümüzdeki dönemde faiz kararları konusunda sabırlı olabileceğini" söyledi.

Fox Business'a konuşan Clarida, "Aralık ayında alınan yapılan  faiz artırımı doğru karardı. Bazı global verilerin zayıflamakta olduğu ortamda FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi), politika kararlarını her toplantıdaki gelişmeleri ayrı  ayrı değerlendirerek verecek. Ekonomi iyi bir ivme yakaladı. Fed,  enflasyonun cansız olduğu ortamda, bu yıl faiz konusunda oldukça sabırlı  olabilir" dedi.

Küresel ekonomik görünümde yavaşlamanın güçlü olmadığının altını çizen Clarida, buna karşın ABD ihracatının etkilenebileceğine işaret etti.

ABD ekonomisi için önümüzdeki dönemde bir durgunluk görunmediğini de vurgulayan Clarida, gerektiğinde bilançonun küçültülmesi operasyonunda ayarlamaya gitmekten çekinmeyeceklerini de belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FedFaizABD
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