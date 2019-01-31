Fed faizleri sabit tuttu, dolar 5.21 lirayı gördü

Fed'in iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tutulduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, küresel ve ticaret sorunları nedeniyle ABD ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu bir ortama işaret edilerek, faizde "daha fazla kademeli artışlar" söylemi yerine, "daha fazla adım atmadan önce sabırlı olunacağı" belirtildi.



Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, artan enflasyon ve finansal istikrarın bir risk olarak kabul edilmemesi ve küresel büyümenin yavaşlaması ile federal hükümetin kapatılması gibi nedenlerle, son haftalarda faiz artışı ihtimalinin "zayıfladığını" belirtti.



Powell, "Genel olarak güçlü ABD makroekonomik performansının biraz çelişkili görünümüyle karşı karşıyayız. Ortak algı risk yönetimi sabırla daha fazla netlik beklediğini gösteriyor" dedi.



Fed'in faizleri sabit tutması ve yeni artışlar için "sabırlı" olacağını ilan etmesinin ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, 5.21 liraya kadar geriledikten sonra, 5.22 - .523 lira aralığına döndü.