Fed faizleri sabit bıraktı

Fed açıklamasında, FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri tutturulmasına ilişkin belirgin gelişmeler olana kadar, ayda en az 120 milyar dolarlık tahvil alımının sürdürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

Ekonominin durumuna ilişkin değerlendirmede de, pandeminin "hala ekonomik ektivite, istihdam, ve enflasyon gelişmeleri bağlamında, orta vadeli ekonomik görünüm üzerinde belirgin riskleri barındırdığına işaret edilerek, toparlanmanın bu konudaki gelişmelere bağlı kalacağı vurgulandı.