Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Kızını hastaneden kaçırdı
Kızını hastaneden kaçırdı
39 gün sonra cesedi bulundu
39 gün sonra cesedi bulundu
Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı
Yunanistan sınırındaki göçmenlere yardım yağdı
İş fırsatları için hemen tıkla!

FED'den flaş faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi yüzde 0.0-0.25 aralığına indirdi ve en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı.

16 Mart 2020 Pazartesi 08:47
0 Okunma
FED'den flaş faiz kararı

Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart’ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1.0-1.25 aralığına çekmişti. Covid-19 salgının ekonomiye "güçlü" etki yaptığına dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, turizm ve ilgili sektörlerin tamamıyla durmasına yol açtığına dikkat çekti. Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısını beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ekonomik görünüm virüsün yayılmasına bağlı olarak her gün değişiyor. Gelişmeleri önceden bilmek olanaksız" dedi. Fed aldığı kararla politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi. Dünyanın büyük ekonomilerinin merkez bankaları ise bankaları ve kredi piyasalarını rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FedFaizKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlham Veren Girişimcilik Hikayesi
İlham Veren Girişimcilik Hikayesi
Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik
Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik
Ticaret Bakanlığı: Tüm fuarlar ertelendi
Ticaret Bakanlığı: Tüm fuarlar ertelendi
"Altın fiyatlarında büyük sıçramalar beklemiyoruz"
"Altın fiyatlarında büyük sıçramalar beklemiyoruz"
Orta Avrupa’yı Adriyatik’e Türk şirketi bağlayacak
Orta Avrupa’yı Adriyatik’e Türk şirketi bağlayacak
Dolar 6.31 lirada
Dolar 6.31 lirada
Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık
Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık
Koronasız bankacılık; internet bankacılığını tercih edin
Koronasız bankacılık; internet bankacılığını tercih edin
THY'den yolculara "Koronavirüs" mektubu
THY'den yolculara "Koronavirüs" mektubu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı