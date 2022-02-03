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Faturam24 ile e-arşiv faturalarınızı oluşturun 

Kağıtsız muhasebeye geçiş hız kesmeden devam ediyor. Faturam24 sayesinde, e-arşiv faturaları uçtan uca kolay ve konforlu şekilde yönetiliyor.  

03 Şubat 2022 Perşembe 13:59
Faturam24 ile e-arşiv faturalarınızı oluşturun 

Haber: Dinçer Karacalar

 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-arşiv uygulamasında, 1 Mart 2022 tarihinde yeni bir dönem başlıyor. Alıcısı vergi mükellefi ise kdv dahil 2000 TL, alıcısı vergi mükellefi değilse kdv dahil 5000 TL ve üzeri olan tüm faturalar, artık e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır. e-arşiv faturalarının kolayca oluşturulması ve yönetilmesi için Muhasebe Bilenler Topluluğu tarafından “Faturam24 Portalı” hayata geçirildi. 

Bilindiği üzere 509 No’lu Vergi Usul Kanun Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 535 No’lu Tebliğ 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlandı ve buna göre 1 Mart tarihinden itibaren, vergi mükellefi olanlara düzenlenecek faturalar için 2.000 TL, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalar için 5.000 TL ve üzeri faturalara, e-arşiv fatura oluşturulması zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, mükelleflerin dijital dönüşüm süreçlerindeki ilk yardımcısı olan mali müşavirlere ve muhasebecilere, yeni dönemde ciddi bir e-arşiv fatura kullanılması nedeniyle, daha fazla iş düşecek gibi gözüküyor.  

Yaklaşık 10 yıl önce Serkan Atasoy öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin alanında en aktif ve en fazla üyeye sahip grubu Muhasebe Bilenler Topluluğu, mali müşavirlerin ve muhasebecilerin üzerindeki yükü hafifletmek adına, Türkiye’nin köklü yazılımevi Kolaysoft Teknoloji AŞ ile anlaşarak “Faturam24 Portalı” uygulamasını geliştirdi. 

Faturam24 Portalının mükellefleri ve daha önemlisi tüm mali müşavirleri ve muhasebecileri rahata kavuşturacak bir portal projesi olduğunu anlatan Muhasebe Bilenler Topluluğu Kurucu Başkanı Serkan Atasoy, şunları söyledi: 

“e-dönüşümün ilk adımları 2013 yılında e-Fatura ile atıldı. Geçen dönemde, faturalandırma süreçleri birçok yenilikle dijitale dönüştü. e-fatura, e-arşiv, e-defter gibi uygulamalarda yaşanan bu dönüşüm, mali müşavirlerin ve muhasebecilerin iş süreçlerini kolaylaştırırken, zamandan tasarruf yapmalarını sağladı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl kağıt faturayı hayatımızdan ciddi oranda çıkaran Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) “5000-30000 portalı” olarak da bilinen GİB e-arşiv portalı uygulamaya alındı. e-fatura kullanmayan tüm mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunmuş olduğu bu portaldan faturalarını oluşturdular. 1 Mart tarihi  itibariyle ise, eğer alıcı bir vergi mükellefi ise kdv dahil 2000 TL, alıcı bir vergi mükellefi değilse kdv dahil 5000 TL ve üzeri faturalar ve alt limit olmaksızın tüm faturalar e-arşiv fatura olarak oluşturulabilmektedir. Başkanlığın portalında bu süreci takip ediyor olmak, hem mükellefler için, hem mali müşavirleri için zaman ve emek kaybına sebep olabiliyordu. Bu nedenle, meslek mensuplarımız için Faturam24 Portalını hayata geçirdik. Faturam24 sayesinde, e-arşiv faturaları uçtan uca kolay ve konforlu şekilde yönetilmektedir.” dedi.   

Resmi Gazete’de, 22 Ocak 2022 tarihinde, 509 No’lu Vergi Usül Kanun Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan Tebliğe göre; 

*Brüt satış hasılatı, 2021 yılı için 4 Milyon TL ve üzeri olanlar, 01.07.2022 tarihinde e-fatura’ya geçmek zorundadır.

*Elektronik ortamında mal ve hizmet satışı yapanlar, 2020 veya 2021 dönemlerde 1 Milyon TL ve üzeri satış yapanlar, 01.07.2022 tarihinde e-fatura’ya geçmek zorundadır.

*Gayrimenkul / motorlu araçlar  mal ve hizmet satışı yapanlar, 2020 veya 2021 dönemlerinde  1 Milyon ve üzeri satış yapanlar, 01.07.2022 tarihinde e-fatura’ya geçmek zorundadır.

*Konaklama hizmeti veren otel işletmeleri, 01.07.2022 tarihinde e-fatura’ya geçmek zorundadır.

*GİB e-arşiv portalından düzenlenecek faturalarda, 01.03.2022 tarihinden itibaren, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturalar için 5.000 TL, vergi mükellefi olanlara düzenlenecek faturalar için 2.000 TL olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Faturam24 Portalı’nın sunduğu avantajlar şunlardır: 

*Faturaları, Defter Beyan Sistemi (DBS)’ye kolay aktarım yapabilme,

*Sınırsız fatura düzenleyebilme,

*Sınırsız mail gönderebilme,

*Tarafınıza kesilen faturaları görüntüleyebilme,

*Faturayı düzenleyen firma, mali müşavirine yetki verdiğinde, mali müşavirin toplu olarak firmalarının listelerine hızlıca ulaşabilme özelliği,

*Faturaların, 10 yıl yasal zemine göre saklanması,

*Faturaların, bilgisayar, tablet ve cep telefonundan düzenlenebilmesi ve görüntülenebilmesi ile GİB iptal itiraz talepleri görüntüleyebilme, 

*Cari ve stok bilgilerini otomatik olarak kaydedebilme, 

*Tüm muhasebe programlarına uygun Excel desenleri hazır olarak alabilme, 

*Vergi / TC Kimlik Numarası girildiğinde bilgilerin otomatik gelmesi ve istenildiği zaman bütün faturaların tek seferde pdf olarak indirebilme, 

*Faturalar istenirse, alıcısına otomatik olarak mail olarak gönderebilme, 

*Faturalara; logo, kaşe, iban bilgileri ve sabit notlar ekleyebilme,  

*Muhasebe Bilenler Topluluğu Üyelerine özel geliştirilen indirim kodu sayesinde, avantajlı fiyatlarla uygulamadan yararlanılması ve Faturam24 Portalı ile e-arşiv sürecinin uçtan uca kolay ve konforlu bir şekilde yönetilmesi gerçekleşmektedir. 

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