Faruk Çiçek 2023 Güzel Olacak

HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faruk Çiçek , 2023 yılında çok sürpriz bir proje yapacağını ve bir çok ünlü ismi bu projede buluşturacağının müjdesini verdi.
Önce Vatan Gazetesi
Ünlü iş insanı Faruk Çiçek geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Ünlü iş insanı Faruk Çiçek geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faruk Çiçek , 2023 yılında çok sürpriz bir proje yapacağını ve bir çok ünlü ismi bu projede buluşturacağının müjdesini verdi.
Önce Vatan Gazetesi