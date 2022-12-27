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Faruk Çiçek 2023 Güzel Olacak

Ünlü iş insanı Faruk Çiçek geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

27 Aralık 2022 Salı 10:34
Faruk Çiçek 2023 Güzel Olacak

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faruk Çiçek , 2023 yılında çok  sürpriz bir proje yapacağını ve  bir çok ünlü ismi bu projede buluşturacağının müjdesini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
EtilerFaruk çiçekIş Insanı
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