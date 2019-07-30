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Facebook'tan yatırımcılara 'Libra' ile ilgili önemli uyarı

ABD’li teknoloji şirketi Facebook, kripto para birimi Libra’nın “bazı faktörler sebebiyle” planlandığı üzere 2020 yılında piyasaya sürülemeyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Facebook'tan yatırımcılara 'Libra' ile ilgili önemli uyarı

ABD’li teknoloji şirketi Facebook, kripto para birimi Libra’nın “bazı faktörler sebebiyle” planlandığı üzere 2020 yılında piyasaya sürülemeyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:30
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Facebook'tan yatırımcılara 'Libra' ile ilgili önemli uyarı

İSTANBUL - Facebook çeyrek dönem raporunda, Libra’ya ilişkin risk faktörleri kapsamında, söz konusu kripto para birimi projesinin Haziran’da tantılmasından bu yana çeşitli yasa yapıcı ve düzenleyeci tarafından eleştirildiğine dikkat çekildi.

Facebook, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile oluşturduğu raporda, “Libra, birçok hükümet ve düzenleyicinin proje üzerinde inceleme talep etmelerine sebep oldu ve bu taleplerin devam etmesini bekliyoruz” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Bunun yanında böylesine bir para biriminin piyasada kabul edilme durumu önemli derecede bir belirsizliğe sahip. Bu sebeple, Libra’nın veya bağlı olduğu ürünler ve hizmetlerin duyurulduğu tarihte piyasaya sürülmesinin bir garantisi yok.

“Dijital para birimleri veya blockchain teknolojilerine ilişkin büyük bir deneyime sahip değiliz, bu durum da söz konusu ürün ve hizmetleri başarılı bir şekilde oluşturup pazarlayabilme olanağımızı kısıtlıyor.”

Facebook blockchain departmanı başkanı David Marcus, daha önce Libra’ya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kripto para birimi ile, geleneksel yollarla para gönderme olanağına sahip olmayan kişilere “daha etkili, ucuz ve güvenli bir alternatif” sunmayı hedeflediklerini belirtmişti. Marcus’un açıklamalarının yasa yapıcıları ikna konusunda başarısız olmasıyla Marcus, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde denetleyicilerin sorularını yanıtlamıştı.

Libra’ya yönelik endişeler, senato üyeleriyle sınırlı kalmamış ve aralarında ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Frnasa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure’in bulunduğu birçok üst düzey yetkili, Libra’nın finansal sisteme yönelik oluşturduğu riskler hakkında uyarmıştı.

DHA

Son Güncelleme: 30.07.2019 05:33
Anahtar Kelimeler:
UyarıLibraYatırımcıFacebook
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