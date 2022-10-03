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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı 

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 3,08 arttığı açıklandı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 10:54
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı 

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; eylülde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, geçen aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 gerçekleşti. Geçen yıla kıyasla TÜFE'de en az artış gösteren ana grup, yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu. Geçen aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün olurken, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 144 temel başlıktan 18'inde TÜFE düşüş gösterirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlıkta ise TÜFE arttı.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE YILLIK YÜZDE 74,60 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, geçen aya göre yüzde 2,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 45,84, geçen eylül ayına göre yüzde 74,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,92 olarak gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEFEEnflasyonEylül 2022TüikTüfeTüketiciüretici
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