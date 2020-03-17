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Esnafın vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi talebi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildiği için otobüs, servis, kantin, kırtasiye gibi işletmelerde sıkıntı yaşandığını belirtti. Ülkeler arası seyahat engelinin artması nedeniyle esnafın da iş yapamaz hale geldiğini anlatan Dere, mart ayındaki vergi, SSK prim ödemeleri, e-haciz gibi işlemlerin temmuza kadar ertelenmesi gerektiğini söyledi.

17 Mart 2020 Salı 11:52
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Esnafın vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi talebi

ANTALYA - Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli önlemler alındı. Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için ülke genelinde eğitime de ara verildi. Okulların kapatılması nedeniyle servis, kantin ve kırtasiye çalışanları dahil esnafın işleri durma noktasına geldi. 9 ülkeye yapılan seyahat engelleri nedeniyle başta turizmcilerin olmak üzere Antalyalı esnafın da işleri olumsuz etkilendi. Gece kulüpleri ve eğlence merkezlerinin kapatılma kararı da esnafı etkiledi.

'TEŞVİK VE DESTEK GEREK'

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, koronavirüs nedeniyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için mart ayındaki vergi, SSK ve Bağ-Kur primlerinin, e-haciz işlem ödemelerinin ilgili merciler tarafından temmuz ayına kadar ertelenmesi talebinde bulundu. Dere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle okulları tatil etmesiyle birlikte başta kantinci esnafının kiralarını, tedarikçilerden alınan ürünlerinin ücretini ödemede sıkıntı yaşadığını anlattı. Dere, “Çocuklara hizmet veren kırtasiyecisi, konfeksiyoncusu, servisçisi tüm esnaf mağdur. Bu olaylardan sonra çarşıdaki ve pazardaki esnaf ziyaretlerimde, önceki kalabalığın yarı yarıya azaldığını gördüm. Anayasanın 173'üncü maddesinde 'Devlet, esnaf ve sanatkarını korur kollar' ifadesi yer alıyor. Esnaf ve sanatkarlar ciddi zorluk içerisinde. Esnafın mart ayı içerisinde ödeyeceği vergilerin ertelenmesi gerekiyor. Daha önce ödememiz gereken vergi ve stopaja dair 'e-haciz' uygulanmaması lazım. Her ay ödemekte olduğumuz SSK ve Bağ-Kur primlerimizin ertelenmesi gerekiyor. Bunlara da devletin teşvik ve destek vermesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı, koronavirüs sebebiyle otellerin bu durumdan çok mağdur olduğunu turizmcilere teşvik verilmesi gerektiği açıklamasında bulundu. Burada turizme destek veren ve tedarikçilik yapan birçok esnafımızın da desteklenmesi, onlara da teşvik verilmesi gerekiyor. Şu an esnafın dükkanına giren çıkan müşteri yok" diye konuştu. 

FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLARA CEZA

Acil durumda ortaya çıkan fırsatçılara ve provokatörlere prim verilmemesi uyarısında bulunan Adlıhan Dere, vatandaşa 'Alışverişlerinizi bildiğiniz esnaftan yapın' çağrısında bulundu. Dere, “Bugün kolonya fiyatları yüzde 300-400 artırılarak fahiş fiyatta satılıyor. Esnafı ve vatandaşı kazıklayanları, esnafa yüksek fiyatta ürün satanları BİMER ve 189'a şikayet edin. Ticaret il müdürlüklerine ve bizlere şikayet etsinler. Özellikle esnafımız bu şekilde ürün satıyorsa kanunen kendi esnafımıza ceza yazma yetkimiz var. Cezalandırma da esnaf odaları tarafından yapılacaktır" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi esnafından Okan Soner (41), “İşlerimiz durgunlaşmaya başladı. Bundan sonra da bakanlıkların aldığı kararlar doğrultusunda önlemlere devam edeceğiz. Avrupalı ve Arap müşterilerimiz geliyordu ama şu an görünürde işlerimizde ve turistlerde azalma var" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vergi Ve Prim ödemeleriEsnafErtelemeKoronavirüs Tedbirleri
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