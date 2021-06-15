Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1436
ALTIN
513.914
DOLAR
8.5716
STERLİN
12.0641
EURO
10.3887
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem fiziki hem online ayağı ilgi gördü

15 Haziran 2021 Salı 13:14
3 Okunma
Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem fiziki hem online ayağı ilgi gördü

İSTANBUL - Türkiye’nin havacılık, savunma ve makine sanayindeki yerli ve milli gücünü ortaya koyan Eskişehir Endüstri Fuarı, 9-12 Haziran tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dört gün süren fuara, 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve temsilciliği katıldı. Fuarı, fiziki olarak 20 bin 256, online olarak ise 3 bin 387 ziyaretçi gezdi. Bu ziyaretçilerle katılımcılar arasında 203’ü online platformda toplam 836 B2B görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye’nin savunma, havacılık ve makine sanayindeki yerli ve milli gücünü ortaya koyan Eskişehir Endüstri Fuarı, 9-12 Haziran tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eskişehir’in, ilk ‘Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı’ olan Eskişehir Endüstri Fuarı’na, 205 firma katılırken, fuarı fiziken 20 bin 256 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.
 

“MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 96,8”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ilk kez düzenledikleri bu fuarda Eskişehir’in milli ve yerli üretimdeki gücünü ortaya koyduklarını söyledi. Fuara katılımcı ve ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını belirten Ersözlü, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR Elektrik başta olmak üzere havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren önemli firmalar fuarımıza katıldı. Başta savunma ve havacılık sanayinin gururu olan bu firmalar olmak üzere fuarımıza katılan ve ziyaret eden firmalar arasında önemli iş birliği zemini oluşturuldu. Fuarımız esnasında 633 B2B yani ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Yaptığımız ankette katılımcılarımızın yüzde 96,8’i memnuniyetini ifade ettiler.”
 

HİBRİT FUAR OLANAKLARI SUNULDU

Eskişehir Endüstri Fuarı’nın online ayağında TÜYAP, yeni nesil fuarcılık anlayışının gereği olarak katılımcılara ve ziyaretçilere son teknolojiyle gerçekleştirilen hibrit fuar olanaklarını sundu. Fuarda katılımcıların sergilediği ürünleri online olarak da görebilen ziyaretçiler, TÜYAP’ın dijital evreni MyTüyap’ın ürünlerinden Business Connect platformunu kullanarak katılımcı firmalarla online B2B ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Dört gün süren fuar boyunca, Business Connect’e kaydolan 3 bin 387 ziyaretçi, 109 katılımcı firma ile iletişime geçti ve toplam 203 online görüşme gerçekleştirildi. Türkiye başta olmak üzere Cezayir, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Gana, Hindistan, İran, İrlanda, İtalya, Lübnan, Fas, Pakistan, Polonya, Romanya, Senegal, Filistin, Sırbistan, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere’den 129 ziyaretçi fuarı online olarak gezerken, Business Connect’te katılımcılar tarafından sergilenen 849 inovatif ürünü de inceleme olanağı buldular. Fuar tarihleriyle sınırlı kalmayan Business Connect sayesinde 23 Haziran’a kadar katılımcı ve ziyaretçiler iş bağlantısı kurmaya devam edecek.

SSB’DEN ÖĞRENCİLERE PROJE DESTEĞİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteklediği fuarlardan olan Eskişehir Endüstri Fuarı’nda, Başkanlık tarafından üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu projelere de “proje desteği” verildi.

Eskişehir’in, ilk ‘Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin önde gelen hocalarının düzenlediği konferanslarda, İHA’lardan (insansız hava araçları) geleceğin yakıtı olarak kabul edilen hidrojene kadar geleceğin birçok teknolojisi masaya yatırıldı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen fuar, T.C. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve KOSGEB’in destek ve iş birlikleri ile düzenlendi. Eskişehir Ticaret Odası - Tüyap Fuar Merkezi’ndeki toplam 12 bin metrekare alandaki iki salonda gerçekleştirilen fuarda; havacılık, savunma ve imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların son teknolojiyle üretilen inovatif ürünleri sergilendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Endüstri FuarıEkonomiOnline
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİM Başkanı Gülle: Dünya ile yarışan marka sayımız artacak
TİM Başkanı Gülle: Dünya ile yarışan marka sayımız artacak
Yüksel: "Gıda fiyatlarının düşmesini beklemek kolaya kaçmaktır!"
Yüksel: "Gıda fiyatlarının düşmesini beklemek kolaya kaçmaktır!"
TÜRKİYE-IRAK YATIRIM VE TİCARET ZİRVESİ İZMİR'DE YAPILACAK
TÜRKİYE-IRAK YATIRIM VE TİCARET ZİRVESİ İZMİR'DE YAPILACAK
MÜSİAD’DAN ULUSLARARASI İMAM HATİP LİSESİ’NE ZİYARET VE BAŞKAN’DAN GÖNÜL COĞRAFYASI VURGUSU. 
MÜSİAD’DAN ULUSLARARASI İMAM HATİP LİSESİ’NE ZİYARET VE BAŞKAN’DAN GÖNÜL COĞRAFYASI VURGUSU. 
DOSABSİADBAŞKANI ÇEVİKEL,ÇAĞRIMIZIN YANIT,BULMASINDAN MEMNUNUZ DEDİ.
DOSABSİADBAŞKANI ÇEVİKEL,ÇAĞRIMIZIN YANIT,BULMASINDAN MEMNUNUZ DEDİ.
Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek
Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek
Bitcoin ve Altcoin dünyasını anlatacaklar
Bitcoin ve Altcoin dünyasını anlatacaklar
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap tayı satılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma