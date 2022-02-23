Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.016,03
ALTIN
848,33
DOLAR
13,82
STERLİN
18,78
EURO
15,68
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak
İstinye Üniversitesi 9 öğretim...
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Zabıta Memuru istihdam edecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Niğde İli Aktaş Belediye...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Putin: Diyaloğa hazırız
Kapat

Eski model ve oyuncu Eneshan Nalbant gayrimenkul danışmanı oldu! Eneshan Nalbant’ın başarısı!

Oyunculuk ve modellik sektöründe başarılara imza atan Eneshan Nalbant, gayrimenkul sektörüne de atıldı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:59
Eski model ve oyuncu Eneshan Nalbant gayrimenkul danışmanı oldu! Eneshan Nalbant’ın başarısı!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Birbirinden iddialı projelerde yer alan Eneshan Nalbant, ünlü bir gayrimenkul firmasında emlak danışmanlığı yapıyor. 2 ayda 13. İşlemini yapan Eneshan Nalbant her sektörde başarısını konuşturdu. Eneshan Nalbant, ‘’Ticari konut, arsa satma ve kiralama alanlarında hizmet veriyorum. Ayrıca arsa projesi geliştiriyorum ve inşaat şirketlerine danışmanlık yapıyorum. ‘’ dedi.

Çalıştığı ilde güvenilir gayrimenkul danışmanları arasında yer alan Eneshan Nalbant, ‘’Danışanlarımızla diyaloğumuz güvene dayalı. Onlar hayallerini ve hedeflerini anlatıyorlar. Ben de hem çalıştığım kurumun kalitesi ve hem de kendi karakterimden dolayı danışanlarımızla büyük bir güvene dayalı iş ortaya çıkarıyoruz.’’ cümlelerini ekledi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
OyuncuGayrimenkulEneshan NalbantModel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
2. el araç piyasasında 4 araçtan 1’i ağır hasarlı
2. el araç piyasasında 4 araçtan 1’i ağır hasarlı
Bakan Varank: Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen bir ülke
Bakan Varank: Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen bir ülke
Elleçlenen yük miktarı yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktı
Elleçlenen yük miktarı yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktı
Petrol fiyatları Ukrayna Krizi nedeniyle tırmanıyor
Petrol fiyatları Ukrayna Krizi nedeniyle tırmanıyor
ULUSKON Başkanı Atasoy: Romanya ile iş birliği yapacağız
ULUSKON Başkanı Atasoy: Romanya ile iş birliği yapacağız
Türkiye’de çerezlik ayçiçeği, en fazla Tuz Gölü Havzası'nda üretildi
Türkiye’de çerezlik ayçiçeği, en fazla Tuz Gölü Havzası'nda üretildi
Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu
Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu
"G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu"
"G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma