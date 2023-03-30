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EPDK azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının uygulama süresini 6 ay uzattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), azami uzlaştırma fiyat mekanizması (AUF) uygulamasının süresinin 6 ay uzatıldığını bildirdi.

30 Mart 2023 Perşembe 15:14
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EPDK azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının uygulama süresini 6 ay uzattı
Ankara

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için Kurum tarafından devreye alınan AUF mekanizmasının ekim ayına kadar uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, küresel piyasalarda enerji ham madde fiyatları açısından hareketli ve zorlu bir yılın geride kaldığını, AUF mekanizmasının da bu süreçte önemli bir güvence teşkil ettiğini vurguladı.

Yılmaz, "Artan ham madde fiyatları sebebiyle yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller kapanması Türkiye'nin arz güvenliğini sekteye uğratabilirdi. Bu durum tüketicilerimiz için de çok büyük bir maliyet yüküne sebep olabilirdi. Ama çok şükür bu kötü senaryonun yaşanmasına sektörümüz ile el birliği içinde izin vermedik. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile 6 ay daha piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kanunun verdiği yetkiyle uygulanan AUF kararının enerji piyasalarının adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir emniyet sübabı olarak görülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "AUF mekanizmasının piyasamıza ve tüketicilerimize olumlu yansımalarını görmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Kış aylarını arz güvenliği sıkıntısı yaşamadan geride bıraktık ve hiçbir üretim santralimiz de kapanmadı. Kurum olarak girdi maliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına da yansıttık. Süreci titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz." bilgisini verdi.

EPDK tarafından alınan kararla azami uzlaştırma fiyatları, megavatsaat başına doğal gaz santralleri için 2 bin 550 lira, kömür santralleri için 1800 lira, yenilenebilir kaynaklar için 1700 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim santralleri maksimum düzeyde üretim yapmaya devam edebilecek

Açıklamada, 2022'de EPDK'nin arz güvenliğine yönelik aldığı geçici tedbirlerden birinin de elektrik üretim santrallerinin sisteme verecekleri fazla enerjinin güç aşımı olarak kabul edilmemesine yönelik olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bağlantı ve sistem kullanımı mevzuatında yapılan değişikliklerle, lisanslı elektrik üretim tesislerinin anlaşma güçlerinin üzerinde sisteme verecekleri elektrik enerjisinin, güç aşımı olarak değerlendirilmemesine karar verilmişti. Böylece üretim santralleri anlaşma güçlerinden bağımsız olarak kapasitelerine göre maksimum düzeyde enerji üreterek sisteme katkı sağladı. EPDK tarafından bugün alınan kararla 1500 megavat ilave gücün elektrik sistemimize dahil olmasına vesile olan bu düzenleme de 6 ay süreyle uzatıldı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEpdkFiyat MekanizmasıAUFEkonomi
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