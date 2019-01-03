Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88748
ALTIN
225.653
DOLAR
5.4378
STERLİN
6.8339
EURO
6.1844
Türk Nörolog yeni tanı yöntemini keşfetti
Türk Nörolog yeni tanı yöntemini...
Galatasaray topbaşı yapıyor
Galatasaray topbaşı yapıyor
"Madde kullanımı 5-14 yaş arasında artıyor”
"Madde kullanımı 5-14 yaş arasında...
610 yıllık çınar için bakım çalışması
610 yıllık çınar için bakım...
Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi
Bursaspor en fazla transferini yine...

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30.

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyatları Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:58
0 Okunma
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.33 arttı.

YURTİÇİ ÜFE ARALIK'TA YÜZDE 2.22 DÜŞTÜ, YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 33.64

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.22 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27.01 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörü Aralık ayında bir önceki aya göre düşerken;

-madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.46,

- imalat sanayi sektöründe yüzde 1.56,

-elektrik, gaz üretim ve dağıtım sektöründe yüzde 8.47 ve

- su sektöründe yüzde 0.13 geriledi.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 22.56 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 13.14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8.47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1.74, diğer ulaşım araçları yüzde 1.59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında aylık en fazla düşüş yüzde 8.91 ile enerji sektöründe gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Rakamları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol fiyatları yüzde 1.0’den fazla geriledi
Petrol fiyatları yüzde 1.0’den fazla geriledi
Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı
Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı
En büyük 100’den 90’ı arttı
En büyük 100’den 90’ı arttı
Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek
Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek
2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı
2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı
Yeni yılın ilk gününde en büyük 10’dan yalnızca ikisi arttı
Yeni yılın ilk gününde en büyük 10’dan yalnızca ikisi arttı
Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi
Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi
'Emekli maaşları iyileştirilmeli'
'Emekli maaşları iyileştirilmeli'
e-Devlet'te işlem sayısı 2,5 milyarı geçti
e-Devlet'te işlem sayısı 2,5 milyarı geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ