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Enflasyon rakamları açıklandı

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

03 Mart 2022 Perşembe 11:07
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE'de 2022 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler, tütün ve yüzde 1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık olarak sıralandı.

Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gerçekleşti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikEnflasyonşubat 2022
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