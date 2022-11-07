Enerjisa Enerji, UNDP ve Sabancı Üniversitesi güçlerini birleştirdi

10 milyon liralık yatırımla tamamlanan Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi kapsamında turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları gerçekleştirildi, işletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği verildi, kamu binalarına güneş enerjisi sistemleri kuruldu ve köy yüksek hızlı elektrikli araç şarj altyapısına kavuştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde Enerjisa Enerji, UNDP ve Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen SENTRUM projesi kapsamında gerçekleştirilen 18 aylık ortak çalışmanın sonuçları açıklandı. Turizm sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklarından ve diğer sürdürülebilir uygulamalardan tek destinasyonda nasıl yararlanabileceğini ortaya koyan proje kapsamında, turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları gerçekleştirildi, işletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği verildi, kamu binalarına güneş enerjisi sistemleri kuruldu ve köy yüksek hızlı elektrikli araç şarj altyapısına kavuştu. Proje kapsamında, enerji verimliliği ve güneş enerjisi santrali uygulamaları gerçekleştirilen Necmi Komili İlk ve Orta Okulu 'Net Sıfır Enerjili Bina' olarak Türkiye'de ilklerin arasında yer aldı. Enerjisa Enerji 'İşimin Enerjisi' çatısı altında enerji verimli teknolojiler ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla bölgede yılda 15 bin kilogram kömür kullanımının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlandı. Yine yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde yıllık 90 bin kilogram karbon emisyonu engellenmiş oldu. 18 ay süren sürdürülebilir enerji temelli turizm uygulamaları ve sonuçları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

'BAŞARI ÜÇGENİ'

SENTRUM projesinin sonuç basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Başarı Üçgeni olarak adlandırdığı SENTRUM projesinin; Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP iş birliği ile yaratılmış sosyal fayda yaratan bir uygulama olduğunun altını çizdi. SENTRUM projesinin Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden turizm ve enerji alanlarında bir rol model oluşturduğunu, bu bağlamda projenin başarısının yalnızca Küçükköy ile sınırlı kalmadığını ifade eden Güler Sabancı, “Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin hem memleketimiz hem de dünya için bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler'in belirlediği 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na da hizmet eden bu proje, aynı zamanda Sabancı Topluluğu'nun beş ana stratejisinden biri olan 'Sürdürülebilir İşlerde Öncü Olmak' misyonunun da en somut örneklerinden biri" dedi.

'DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN SORUMLULUK ALMAK MİSYONUMUZ'

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, "Enerjisa Enerji olarak misyonumuzun büyüyen Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etmek ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk almak olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmamıza hizmet edecek çözümleri yalnızca kendi kaynaklarımızla değil, diğer paydaşları da sürece katarak hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Tam da bu nedenle UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği içinde ve Sabancı Üniversitesi'nin değerli katkılarıyla geçen sene uygulamaya başladığımız SENTRUM projesini çok değerli ve anlamlı buluyorum diye konuştu. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Küçükköy, Türkiye'yi bu kadar sıcak bir turizm destinasyonu yapan binlerce resimli kartpostal lokasyonundan sadece biri ancak turizmin büyümesiyle birlikte çevre üzerinde artan baskı ve artan enerji kullanımı riski geliyor. Bu nedenle UNDP olarak, yaşamımızın bağlı olduğu gezegeni korurken ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmek için iş birliği yapmaktan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

PROJE KAPSAMINDA TURİZM KAYNAK DEĞERLERİ BELİRLENDİ

SENTRUM projesi kapsamında yeşil destinasyon modelini oluşturmak amacıyla Küçükköy ve çevresinin turizm kaynak değerleri belirlendi, yeşil satın alma, sürdürülebilir ulaşım, üretim ve tüketim konularında yol haritaları hazırlandı. Farklı ülkelerdeki yeşil destinasyon standartları incelenerek Küçükköy'e uyarlanabilecek olanlar tespit edildi. Doğa ve enerji temalı alternatif bisiklet ve yürüyüş rotaları oluşturuldu. Küçükköy'de yer alan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi ile bölgede bugüne kadar enerji verimliliği, sürdürülebilir turizm, atık yönetimi, iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda lise öğrencileri, bölge kadınları ve işletme sahiplerinden oluşan 140 kişiye eğitimler verildi. Hazırlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı çerçevesinde kadınların proje aktivitelerine katılımları sağlandı.

Küçükköy'de ayrıca tüm paydaşların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konusunda farkındalığa sahip olabilmeleri amacıyla yöre halkı, işletmeler ve ziyaretçilerin bilgi edinebilecekleri bir 'Sentrum Koordinasyon Ofisi' oluşturuldu.

Küçükköy'de edinilen deneyime dayanarak 'başarı üçgeninde' yer alan ortaklar SENTRUM projesinin ikinci fazını geliştirmek ve sürdürülebilir enerji ve turizm uygulamalarını diğer destinasyonlarda uygulamak için çalışmalara devam ediyor.