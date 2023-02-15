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Enerjisa, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de enerji arzının normale döndüğünü duyurdu

Enerjisa Enerji, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde şirketin dağıtım şebekeleri ve jeneratörleri aracılığıyla enerji arzının yeniden düzenlenerek normal faaliyetlerine döndüğünü duyurdu.

15 Şubat 2023 Çarşamba 15:54
Enerjisa, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de enerji arzının normale döndüğünü duyurdu

İstanbul

Enerjisa Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Ülkemizde gerçekleşen depremler sonrası Enerjisa Enerji olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. En büyük önceliğimiz çalışanlarımızı ve ailelerini depremin etkilerinden korumak ve bölgenin ve insanlarımızın toparlanma sürecine var gücümüzle destek vermektir. Bunun için yoğun bir çaba sarf ettiğimiz afet sonrasındaki süreçte, depremden etkilenen beş şehirden dördünde normal faaliyetlerimize dönmüş bulunmaktayız. Bununla birlikte, operasyonel faaliyetlerimiz ve şebeke envanterimiz, ilgili düzenlemeler ve sigorta mekanizmaları tarafından güvence altındadır. Faaliyet gösterdiğimiz beş ilin de aralarında bulunduğu Toroslar bölgesinde, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu trajik depremlerde hayatını kaybeden 15 çalışanımız da dahil olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz.''

Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde şirketin dağıtım şebekeleri ve jeneratörleri aracılığıyla enerji arzının yeniden düzenlenerek normal faaliyetlerine döndüğü belirtilen açıklamada, Hatay'da ise hastaneler, havalimanı, toplu konutlar, sokak aydınlatmaları gibi tüm kritik noktalara elektrik verildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu afetin beraberinde getireceği ilave yükler ve sorumlulukların aşikar olduğu belirtildi.

Elektrik faturalarının geç ödenmesi ile ilgili kararın, düzenleyici kurum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından duyurulmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bununla birlikte, elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi ile ilgili yatırımlar da mevzuat içinde net olarak tanımlanmıştır. Ancak bütün bu afetin getirdiği etkilere rağmen şirketimizin 2023 yılı planındaki iş sonuçlarında bir değişiklik yapılması öngörülmemiştir. Faaliyetlerimizin sürekliliği ve ekonomik etkisi ile ilgili daha fazla ayrıntı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Enerjisa Enerji olarak şu aşamada en öncelikle çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığına ve güvenliğine odaklanıyoruz. Bu süreçte, düzenleyici kurumumuzun koruyucu önlemleri devreye almasını ise memnuniyetle karşılıyoruz. Enerjisa Enerji olarak, bu elim felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.''

AA

Anahtar Kelimeler:
EnerjiSAAdanaGaziantepKilisOsmaniyeEnerji Arızası
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