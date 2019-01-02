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En büyük 100’den 90’ı arttı

Kripto para birimlerinin günlük yaşama uyumuna ilişkin gelişmelerin yeni yılda da sürmesinin etkisiyle piyasa toparlanırken, haftanın ilk iki günü görülen düşüş eğiliminin ardından, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 90’ı arttı.

En büyük 100’den 90’ı arttı

Kripto para birimlerinin günlük yaşama uyumuna ilişkin gelişmelerin yeni yılda da sürmesinin etkisiyle piyasa toparlanırken, haftanın ilk iki günü görülen düşüş eğiliminin ardından, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 90’ı arttı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
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En büyük 100’den 90’ı arttı

Reddit’te yer alan bir paylaşımda, AcceptBitcoin.Cash sitesinin verilerine göre 945 çevrimiçi mağazanın Bitcoin Cash kabul ettiği belirtildi. Reddit kullanıcıları ayrıca, dünyanın en ünlü sanal hayatta kalma oyunu Fortnite platformunun, kullanıcılara alım satın işlemlerinde Monero kullanabilme olanağı sunduğunu duyurdu. Fortnite konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, söz konusu gelişmeyi kullanıcılar olumlu karşıladı.

Gelişmelere paralel olarak piyasada hafta başından beri görülen düşüş eğilimi yerini artışa bırakırken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.23 artışla 3,829 dolara yükseldi ve 66 milyar 850 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7’sini oluşturdu.

Toplam 16,136 adet piyasada işlem gören 2,076 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 4.77 ile en çok Ethereum artarken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden piyasadaki genel artış eğilimine yüzde 26.84 ile 67’nci sıradaki DEX öncülük etti ve yüzde 8.79 ile en çok Nexo düştü.

Piyasadaki toparlanmanın etkisiyle piyasa hacmi, sabahın erken saatlerinde 130 milyar dolar düzeyine yükseldikten sonra 129 milyar 237 milyon dolara döndü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 182 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.23

Ripple yüzde 1.96

Ethereum yüzde 4.77

Bitcoin Cash yüzde 0.30

EOS yüzde 2.75

Stellar yüzde 1.69

Litecoin yüzde 4.37

Tether yüzde 0.66

Bitcoin SV yüzde 0.89

TRON yüzde 0.79 arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kripto Para Birimleri
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