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Emtia piyasası, hızlı yükselişlerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktı

Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir hava hakim olurken, genel olarak hızlı yükselişler haftaya damgasını vurdu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 11:17
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Emtia piyasası, hızlı yükselişlerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktı
İstanbul

Geçen hafta dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sona erdireceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle emtia piyasasında da talep arttı.

Haftanın son işlem gününde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin yaptığı açıklamalar, kafaları karıştırsa da piyasalarda Fed'in gelecek ay faiz artışı yaptıktan sonra faiz artışını durduracağına yönelik öngörüler emtia piyasasında etkisini gösterdi.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan Fed tutanakları, mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasının değerlendirildiği ancak son kararın 25 baz puanlık artış yönünde olduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda, bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkililerinin yıl sonunda hafif resesyon tahmin ettiği aktarıldı.

Analistler, resesyon endişelerinin emtia piyasası için olumsuz olsa da bu endişelerin bankanın sıkı para politikasına devam edip etmeyeceğine dair soru işaretlerini artırdığını ve emtia piyasasında talebin arttığını söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e gerileyerek beklentileri geride bırakırken Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık bazdaki yükseliş hızının yüzde 2,7'ye inerek beklentilerin oldukça altında kalması merkez bankalarının sıkı para politikasını durdurabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Dolara talebin azalması da emtia piyasası için olumlu bir faktör oldu. Düşüş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan dolar endeksi, 100,8 ile yaklaşık son bir yılın en düşük seviyesini test etmesinin ardından haftayı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 101,6'dan kapattı.

Fed toplantı tutanaklarında resesyon endişesinin vurgulanmasıyla geçen hafta genel olarak değerli metalleri olumlu etkiledi.

Geçen hafta altının onsu 2.048,73 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesine karşın haftayı yüzde 0,2 değer kaybıyla tamamladı. 26,089 dolarla Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gören gümüş yüzde 1,7, paladyum yüzde 2,5, platin yüzde 3,7 artış kaydetti.

Analistler, Fed üyelerinin, açıklamalarında, bankanın faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandırıp sonlandırmayacağına dair belirsizliklerin hala devam ettiğini vurgulamalarının varlık fiyatları üzerinde dalgalanmaya sebep olduğunu ve altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

Bakır geçen hafta yüzde 2,5'in üzerinde arttı

Geçen hafta baz metallerde de yükseliş eğilimi hakimdi. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2,6, kurşun yüzde 3, alüminyum yüzde 2, nikel yüzde 6,9, çinko yüzde 1,8, arttı.

Enerji emtialarında da geçen hafta pozitif bir hava hakimdi. Haftayı Brent petrol yüzde 1,7, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz yüzde 4,7 değer kazandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+) grubu tarafından yapılan üretim kesintilerini gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 85,01 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mart ayı raporunda 82,95 dolardı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin ek üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda arz daralması endişeleri güçlü kalmaya devam ediyor. Bu durum fiyatlara yukarı yönlü desteğini sürdürüyor.

Şeker 11 yılın zirvesini gördü

Geçen hafta tarım emtialarında da genel olarak pozitif bir hava hakimdi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,5, pirinç yüzde 4,5 artış kaydederken mısır yüzde 1,2, soya fasulyesi yüzde 1,7 azaldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını belirterek, "Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır. Bu bakımdan mevcut durumda (anlaşmanın uzatılması) ihtimal düşük." ifadelerini kullanmıştı.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamukta geçen hafta yatay bir seyir görülürken, 0,2414 dolarla Mart 2012’den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker yüzde 0,9, kahve yüzde 4,3, kakao yüzde 0,9 artış kaydetti.

Hindistan'dan yapılan sınırlı ihracat beklentileri ve Pakistan ve Tayland’ın da aralarında olduğu diğer ülkelerden gelen cansız tedarik beklentileriyle şeker fiyatları yükseldi.

Öte yandan petrolün son zamanlarda yükselişe geçmesinin Brezilyalı ve Hintli fabrikaları daha fazla kamışı etanol yapmaya yönlendirmeye teşvik edebileceğine dair endişeler var. Bu ülkelerdeki üreticiler, hangi ürünün daha cazip olduğuna bağlı olarak daha fazla şeker mi yoksa biyoyakıt mı üreteceklerine karar vereceklerine ilişkin belirsizlikler şekeri yukarı yönlü etkiliyor.

Analistler, Hindistan'da yüksek perakende şeker fiyatlarının da hükümetin bu sezon ek ihracata izin vermeyeceği yönündeki beklentileri artırdığını ve bunun da piyasayı daha da zorladığını belirterek, Brezilya'daki hasadın şeker piyasası üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Vietnam'da kahve stoklarının azaldığına yönelik gelen haberler de kahve fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Vietnam'da kahve stoklarının azaldığı haberleri var. Ayrıca Kolombiya ve Brezilya'da kısa vadeli arzın düştüğü haberleri var. Bu da vadeli piyasalarda alımların artmasına yol açtı.

Kahve ticaretiyle uğraşan İsviçre merkezli Volcafe rabusta kahve açığını küresel olarak artabileceği öngörüsünde bulundu.

AA

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Emtiapiyasası
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