Emre Ateş Yılın Girişimci İş Adamlığına Aday..!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Yaptığı birçok proje ile isminden sıkça söz ettiren Emre Ateş şimdilerde ülkemizi Katar (Qatar)'da temsil etmeye hazırlanıyor. İnşaat, ihracat ve turizm dalında bir çok projeye imza atmış Emre Ateş (Emre Azat Ateş) ülkemizi turizm be inşaat faaliyetlerinde Katar'da birçok iyi projeler yaparak temsil ediyor. Antalya Kemer'de de Yat (Tekne) sektöründe öncü olarak faaliyetlerini sürdürenen Ateş hayırseverler tarafından oldukça takdir edilen bir kişiliği ile yardıma ihtiyacı olan herkes tarafından isminden sıkça söz ettiriyor. Şu sıralar Bulgaristan'da çok büyük bir inşaat çalışmasına da başlamış bulunan Ateş projeyle ilgili şunları söyledi: ''Oradaki binalar eski, Balkanlardan kalma 100 senenin üzerinde. Yeni inşaatlara açık biryer ve ekonomi olarak geridede olsa iyi inşaat yatırımları olur. Şu anda Bulgar Levası bizim para birimimizin 5 katı üzerinde ve her ne kadar bizden 20 sene geride bir ülke olsa da Avrupa Birliği'ne girmek üzere. İleriye dönük güzel projelerin yapılabileceği bir ülke''