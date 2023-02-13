Emirates'ten Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım taşımak için insani hava köprüsü

İstanbul

Şirket açıklamasına göre, ilk sevkiyatlar, EK 121 ve EK 117 sefer sayılı uçuşlarla 10 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi. Dubai'de IHC ile ortaklaşa koordine edilen uçuşlarda, UNHCR'nin yüksek termal özelliğe sahip battaniyeleri ve aile çadırları ve ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından gönderilen tıbbi malzeme kitlerinin ve barınma ürünlerinin yer aldığı bir yardım kargosu yola çıktı.

İlerleyen günlerde, Emirates tarafından battaniye, çadır, barınma malzemeleri, el feneri, su dağıtım rampaları ve travma ve acil durum sağlık malzemelerinden oluşan daha fazla gönderi sevk edilecek.

Emirates SkyCargo, önümüzdeki iki hafta boyunca İstanbul'a gerçekleştirdiği günlük seferlerde yaklaşık 100 ton insani yardım ürünü için kargo alanı ayırmayı planlıyor. Sahadaki müdahale ekiplerini desteklemek ve depremlerin etkilediği yüz binlerce insana çok ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak amacıyla, Emirates ile taşınan kritik acil durum malzemeleri yerel kuruluşlar tarafından Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzeyinde etkilenen bölgelere teslim edilecek.

"Sahadaki zorlu kurtarma çalışmalarını destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emirates Başkanı ve Genel Müdürü Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Türkiye ve Suriye halkının yanında olduklarını belirterek, IHC gibi uzmanlarla birlikte çalışarak depremlerden etkilenen ve evlerini kaybeden insanlara acil yardım sağlamaya yardımcı oluyor ve sahadaki zorlu kurtarma çalışmalarını desteklerini ifade etti.

Maktoum, "Emirates, insani yardım çabalarını destekleme konusunda büyük bir deneyime sahip ve İstanbul'a yaptığı günlük üç uçuş sayesinde, yardım malzemeleri ve tıbbi malzemeler için düzenli ve tutarlı geniş gövde kapasitesi sunacaktır. Emirates ayrıca Türkiye ve Suriye’ye destek olmak için BAE'nin devam eden insani yardım çalışmalarına da destek veriyor. Bu bağlamda, Dubai'nin dünyanın en büyük uluslararası yardım lojistik merkezi konumunda olması afetin vurduğu bölgelere ve en hassas durumdaki insanlara mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde ulaşabilmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

IHC Denetim Yüksek Kurulu Başkanı Mohammed Ibrahim Al Shaibani ise, "IHC olarak, depremzedelere ihtiyaç duydukları insani yardım desteğini ve kaynakları sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Etkilenen bölgelerdeki yoğun yardım talebini karşılamak için, acil olarak eyleme geçiyor ve UNHCR, WHO ve WFP tarafından gönderilen hayati tıbbi malzemelerinin, barınma malzemelerinin ve diğer yardım ürünlerinin havayoluyla taşınmasını kolaylaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emirates'in hava taşımacılığı bölümü, IHC ile uzun yıllara dayanan bir ortaklığa sahip. IHC, hava yolu şirketinin çok sayıda yardım görevini çok çabuk bir şekilde başlatarak dünya çapında doğal afetler, tıbbi acil durumlar, küresel salgınlar ve diğer krizlerden etkilenen toplumlara insanı yardım malzemeleri göndermesini sağlıyor.

Hava yolu, 2020 yılındaki Beyrut Limanı patlamaları sonrası Lübnan'a yardım çalışmalarına destek oldu. Emirates, 2021 yılında Dubai ve Hindistan arasında bir insani hava köprüsü oluşturarak ülkenin Kovid-19 salgınını kontrol altına almasına destek olmak amacıyla acil tıbbi malzemelerin ve yardım malzemelerinin sevkiyatını gerçekleştirdi. Hava yolu, geçen yıl da Pakistan'da sel felaketiyle yıkılan beş şehre kritik ekipman ve malzemelerin doğrudan sevkiyatını gerçekleştirmek için IHC ile birlikte çalışarak kuruluşlara kargo kapasitesi sundu.

Yıllar içinde, Emirates, Airbus Vakfı ile yaptığı ortaklık kapsamında da insanı yardım seferlerini destekledi ve 2013 yılından beri Emirates A380 ile yapılan nakil uçuşlarıyla ihtiyaç sahiplerine 120 tonun üzerinde gıda ve hayati acil durum ekipmanı ulaştırdı.