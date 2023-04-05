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Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 14:24
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Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek
Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, emeklilerin aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek.

SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında olanlardan ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 19 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

AA

Son Güncelleme: 06.04.2023 04:27
Anahtar Kelimeler:
SSKBağkurveEmekliSandığıBayramikramiyeleri
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