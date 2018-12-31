Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90490
ALTIN
217.367
DOLAR
5.2786
STERLİN
6.6976
EURO
6.0348
Üç Güneş, iki Ay tutulması gerçekleşecek
Üç Güneş, iki Ay tutulması...
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Medipol Başakşehir'in kamp programı belli...
AVM'ler doldu taştı
AVM'ler doldu taştı
İstanbul'da yılbaşı önlemleri alındı
İstanbul'da yılbaşı önlemleri
MHP'de 402 belediye başkan adayı açıklandı
MHP'de 402 aday açıklandı

'Emekli maaşları iyileştirilmeli'

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Yeni yılda başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarına iyileştirilme yapılmalı" dedi.

'Emekli maaşları iyileştirilmeli'

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Yeni yılda başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarına iyileştirilme yapılmalı" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:29
0 Okunma
'Emekli maaşları iyileştirilmeli'

ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaflar başta olmak üzere, tüm kesimlerin yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi dört gözle beklediğini kaydetti.

Tüm emekli maaşlarının, asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Emekli maaşları ne kadar artırılırsa piyasalar o derecede canlanır. Piyasaların canlanmasıyla da devletin vergi gelirlerinde artış meydana gelir. Yani emekliye verilen maaşla, devlet zarar etmez." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Devlet'te işlem sayısı 2,5 milyarı geçti
e-Devlet'te işlem sayısı 2,5 milyarı geçti
AVM'ler doldu taştı
AVM'ler doldu taştı
'Türkiye 100' başvuruları başladı
'Türkiye 100' başvuruları başladı
300 Koyun Projesi 2019'da tamamlanacak
300 Koyun Projesi 2019'da tamamlanacak
Altında 2019'da rekor beklenmiyor
Altında 2019'da rekor beklenmiyor
İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek
İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek
Doğu Akdeniz doğal gazı Türkiye'yi ayağa kaldıracak
Doğu Akdeniz doğal gazı Türkiye'yi ayağa kaldıracak
Rusya Türkiye'den domates ithalatını artırıyor
Rusya Türkiye'den domates ithalatını artırıyor
Konumuz mısır değil bilet
Konumuz mısır değil bilet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ