Elleçlenen yük miktarı yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılında dünya genelinde limanlarda elleçlenen yük miktarının yüzde 3,6 arttığını, Türkiye'de ise bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktığını duyurdu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü 2021 yılı Deniz Ticareti İstatistiklerini açıkladı. 2021 yılında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktığı belirtilerek, "Clarksons Research'ün 2022 Ocak ayı yayınında dünya deniz yolu yük taşımalarının 2021 yılında yüzde 3,6 arttığı tahmin edilmekte. 2021 yılında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı aynı dönemde yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 TEU (konteyner birimi) olarak gerçekleşti. Clarksons Research'ün 2022 Ocak ayı yayınında dünya deniz yolu konteyner taşımalarının 2021 yılında yüzde 6,5 oranında arttığı tahmin edilmekte" denildi.



'YÜZDE 60,9'U MARMARA BÖLGESİ LİMANLARINDA GERÇEKLEŞTİ'



En fazla konteyner elleçlemenin Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, "2021 yılında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 2 milyon 942 bin 550 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Marmara Denizi’nde bulunan limanlarımızda elleçlenen yük miktarı da yüzde 8,9'luk artışla 191 milyon 578 bin 637 tona ulaşarak, ülkemiz ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleşti. Marmara Denizi’nde bulunan limanlarda 2020 yılında 7 milyon 34 bin 54 TEU konteyner elleçlenirken, 2021 yılında elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 9 artarak 7 milyon 670 bin 832 TEU'ya ulaştı. Ülkemiz limanlarında elleçlenen konteynerin yüzde 60,9'u Marmara Bölgesi limanlarında gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.



RO-RO HATLARINDA 670 BİN 876 ARAÇ TAŞINDI



Yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının da yüzde 32,9 artışla 670 bin 876'ya ulaştığına işaret edilerek, "Deniz yolu bağlantılı yurt dışı hatlarda taşınan otomobil sayısı ise 2 milyon 92 bin 480 adet ile limanlarımızda en fazla elleçlenen araç cinsi oldu. Taşınan otomobillerin yüzde 96'sını (1 milyon 371 bin 841 adet) satış amaçlı otomobiller, yüzde 4'ünü ise taşıma amaçlı otomobiller oluşturmakta. TIR araç cinsi de 599 bin 458 adet ile otomobillerden sonra en fazla taşınan araç cinsi oldu. 2022 yılı Ocak ayında ise dış ticaret yüklerini taşıyan araçlardan 54 bin 273 adedinin deniz yolunu tercih etmesiyle 2021 yıl Ocak ayına göre deniz yolu ile gerçekleştirilen taşımalarda yüzde 21 artış sağlandı" denildi.