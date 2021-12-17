Elektronik fiyat etiketi ceza ihtimalini ortadan kaldırıyor

İSTANBUL - Doğru fiyatın, doğru ürün üzerinde, doğru bilgiyle yer almasını sağlayan elektronik fiyat etiketleri, tek seferde binlerce etiket bilgisinin güncellenebilmesi ve raporlanması sayesinde operasyona hız kazandırıyor. Fiziksel ve online mağazalardaki ürünlerin fiyatları aynı anda kolayca güncellenebiliyor, fiyat farklılıklarının önüne geçilmiş oluyor.





Raf ve kasa arasındaki fiyat farklılıkları müşterilerin aklını karıştırırken, perakendeciler de anbean fiyat değiştirmekte zorlanıyor. Perakendeciler bu dönemde doğru fiyatlama yapabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Hızlı fiyat değişiklikleri operasyonel maliyetleri de artırıyor. Üstelik etikette farklı, kasada farklı fiyatla karşılaşan tüketiciler haklı olarak tepki gösteriyor, bu durum müşteri memnuniyeti üzerinde olumsuz etki yapıyor.





VERİMLİLİK ARTIYOR, HATALAR AZALIYOR





Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, dijital fiyat etiketlerinin perakendeciler için sayısız avantajı olduğunu belirterek, “Tek merkezden hızlı fiyat güncellenmesine imkan veren elektronik fiyat etiketleri, fiyatların çok sık değiştiği bu dönemde, sık kampanya değişikliği yapan indirim marketleri ve kozmetik mağazalar gibi perakendecilere karlılık ve rekabette ciddi avantajlar sağlıyor. İnsan hatalarını ortadan kaldırıyor, personel verimliliği ve özellikle müşteri sadakatini önemli oranda artırıyor” dedi.





CEZAİ İŞLEM OLASILIĞI ORTADAN KALKIYOR





Elektronik fiyat etiketinde bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu söyleyen Yelkencioğlu, “Elektronik fiyat etiketi sayesinde, etiketleme yönetmeliği gereğince etikette olması gereken üretim yeri, üretimin izin tarihi, seri numarası ya da parti numarası gibi zorunlu bilgilerin paylaşılması da kolaylaşıyor. Yapılan yanlış fiyat etiketlemeleri nedeniyle herhangi bir cezai durumla karşılaşma ihtimali ortadan kalkıyor. Manav reyonu için sebze-meyve halinin internet sitesiyle entegrasyonu mümkün kılıyor. Elektronik Fiyat Etiketi, ürün sergilemeyi de şık hale getiriyor. Süpermarketler, çocuk ürünleri satan marketler, mutfak ve ev gereçleri mağazaları ya da eczaneler için farklı ürünler sunuluyor. Kozmetik mağazaları için farklı çerçeve tipleriyle dikkat çeken ürünler tasarlanıyor” diye konuştu.





HESAPLI VE UZUN ÖMÜRLÜ





İşletme maliyetleri açısından da elektronik fiyat etiketlerinin avantajlı olduğunu belirten Yelkencioğlu, “Perakendede kağıt etiketlerin yerini elektronik fiyat etiketlerinin alması nedeniyle hem çevre dostu bir adım atılmış hem de işletme maliyetlerinde önemli oranda düşüş sağlanmış oluyor. Ayrıca kâğıdın yazıcısı, toneri, raf düzenlemesi gibi işletim giderleri de son buluyor. Özel bir protokolle çalışan sistem günde bir kez kullanımla 5 yıllık pil ömrüne sahip. Wi-Fi teknolojisini kullanan diğer alternatiflere oranla pil ömrü oldukça yüksek” dedi.