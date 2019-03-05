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Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ithal kömür ve ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeme kararının ardından oranların değişmeye başladığını söyledi. Bakan Dönmez, "Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik, yüzde 60'la girdik" dedi.

Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ithal kömür ve ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeme kararının ardından oranların değişmeye başladığını söyledi. Bakan Dönmez, "Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik, yüzde 60'la girdik" dedi.

05 Mart 2019 Salı 15:42
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Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık

YOZGAT - Bakan Fatih Dönmez, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Dönmez, burada yaptığı konuşmasında bakanlık olarak özellikle son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha çok önem vermeye başladıklarını söyledi. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından çok tatminkar olmadığını, tüketilen her 4 birim enerjinin 3 biriminin dışarıdan ithal edildiğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere kömürümüz var ama kalitesi düşük olduğu için bazı sanayi tesislerimiz, santrallerimiz yüksek kalorili kömür kullandığından dolayı, onlar ithal ediyorlar. Biz dedik ki 'bundan sonra ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz'. Nitekim son bir kaç yıldır hemen oranlar değişmeye başladı. Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında, geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik, yüzde 60'la girdik" dedi.

'NEREDEYSE CARİ AÇIĞIMIZ KADAR'

Bakan Dönmez, ithal kömüre yıllık ortalama 4 milyar dolar civarında bir ödeme yapıldığını vurgulayarak, "Toplam enerji ithalatımız ortalama 40, 45 milyar dolar. Neredeyse cari açığımız kadar. Ne kadar yerli üretirsek, yurt dışına o kadar daha az döviz ödemiş olacağız. Bizim temel ilkemiz, yerin altında da olsa üstünde de olsa o madeni çıkartacağız. Bizim için üretim ve istihdam devam edecek" diye konuştu.

'TRAKYA'DA 300 BİN HANEYE 10 YIL YETECEK DOĞAL GAZ VAR'

Trakya'da 3 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu kaydeden Dönmez, bu miktarın, 300 bin hanenin 10 yıllık enerjisine yeteceğini söyledi. Hem denizde hem de karada sondaj çalışmaların yapıldığını anlatan Dönmez, "Denizde sondajımız var, bugünlerde hedef derinliğe ulaşacağız. İnşallah var, olmasa da buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Bir gemimiz vardı, şimdi bir gemimiz daha oldu. Dünyada bu kadar yüksek kabiliyetli teknik özelliklere sahip 16 gemi var, bunun ikisi bizde. Yerlileştirdiğimiz için maliyetlerimizi de en az yarı yarıya azaltmış olduk" dedi.

'MADEN SONDAJINDA GEÇEN YIL REKOR KIRDIK'

MTA'nın (Maden Tetkik Arama) 2000 yılına kadar yılda sadece 30 bin metre sondaj yaptığını hatırlatan Bakan Dönmez, "AK Parti hükümetleri zamanında 300 bin metrelere çıkardı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık, tam 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Ondan önceki sene 1 milyon metre sondaj yaptık. Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz" diye konuştu.

'İMKANLAR ARTTIKÇI DESTEKLERİ ARTIRACAĞIZ'

Bakan Dönmez, ülkede yaklaşık 2 milyon hanenin düzenli olarak sosyal yardımlardan yaralandığını, şimdi de elektrik desteği verilmeye başlandığını söyledi. Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Aylık 150 kilovatsaat 80 liraya karşılık geliyor. Yıllık bin liralık elektrik desteği veriyoruz. 'Elektrik, doğal gaz zammı çok yaptınız' diye geçen yıl çok tenkit ve eleştiri olmuştu. Maliyetler düşünce onları da düşürmeye başladık, yılbaşında hem elektrik hem de doğal gazda yüzde 10 indirim yaptık. Tarımsal sulama tarifesi var. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz olmak üzere küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvancılık, sütçülük bunların hepsi tarımsal sulama tarifesi avantajlarına sahip olacak. Toplamda Türkiye'de bu desteğin yıllık tutarı yaklaşık 500 milyon liradır. İmkanlar arttıkça bu tip destekleri artıracağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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