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Elektrik santrallerinde sosyal mesafe çözümleri

Elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, pandemi ile mücadelede nesnelerin interneti alanında teknoloji üreten Trio Mobil iş birliğiyle, ‘Sosyal Mesafe Çözümü’ uygulamasını hayata geçirdi. Şirket kartlarına entegre edilen uygulama ile ekiplerin birbirleri ile olan temasları kontrol altında tutulabiliyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:28
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Elektrik santrallerinde sosyal mesafe çözümleri

Santrallerinde ve merkez ofisinde TSE Covid-19 Güvenli Üretim belgesi olan Enerjisa Üretim, salgının yayılımını önlemek amacıyla geliştirilen dijital çözüm sayesinde, oluşabilecek risklerle ilgili aldığı etkili önlemlere bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan konu ile ilgili olarak, “Bizim için her zaman olduğu gibi içinde bulunduğumuz pandemi döneminde de en önemli konu ekip arkadaşlarımızın sağlığı ve şüphesiz santrallerimizin kesintisiz elektrik üretebilir durumda olması. Bu iki konuda sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek adına sürekli geliştirmeler ve çalışmalar yapıyor, gerekli önlemleri alıyoruz. Trio Mobil ile gerçekleştirdiğimiz çalışma ile santrallerimizdeki ekiplerin birbirleri ile olan temaslarını kontrol altında tutuyoruz. Şirket kartlarına entegre ettiğimiz çip yardımı ile bluetooth teknolojisinden faydalanarak konum takibi, yoğunluk haritası, sosyal mesafe takibi, filyasyon takibi yaparak salgını kontrol altında tutuyor, bulaş olması halinde ise geçmişe dönük raporlamadan faydalanarak yayılmasını engelliyoruz. Alarm özelliği, toplam temas süresi, yakın temas detayı, bulaş analizi gibi dataları analiz ederek pandemi dönemini en sağlıklı şekilde geçirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElektrikSantralCovid19MaskeMesafeAşıEnerji
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