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Elektrik arzı büyük oranda tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yoğun hasarlı bölgeler dışında hasarsız ve az hasarlı binalara elektrik arzı büyük oranda tamamlandı." dedi.

26 Şubat 2023 Pazar 17:21
Elektrik arzı büyük oranda tamamlandı

Ankara (AA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde elektrik ve doğal gaz altyapısına ilişkin çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Yoğun hasarlı bölgeler dışında hasarsız ve az hasarlı binalara elektrik arzı büyük oranda tamamlandı." dedi.

Dönmez, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, yoğun hasarlı bölgeler dışında hasarsız ve az hasarlı binalara elektrik arzının büyük oranda tamamlandığını kaydetti.

Doğal gazda ALO 187 hattı ve bazı şehirlerde özel WhatsApp hatları oluşturulduğunu dile getiren Fatih Dönmez, "Vatandaşlara bir etiketle bildiriliyor. Oraya düşen ihbarları ve talepleri şirketlerimiz anında karşılamaya çalışıyor." diye konuştu.

Dönmez, "Elbistan gibi çok sorun olduğu bölgelerde de depremin ilk anlarında -15 derece soğuk hava vardı. Vatandaşlarımız doğal olarak evlerini terk etmişti. Kombilerinde, kazanlarında, ısıtma sistemlerinde, radyatörlerinde bunların su var. Sıfırın altındaki sıcaklıklardan dolayı donma ve buna bağlı olarak borularda, tesisatlarda hasarlar, patlaklar oluştu. Gazı biz kapısına kadar getirmiş olsak da vatandaşımızın ısıtma sistemi ile ilgili sorunlar var. Aşamalı olarak bunları kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

45 bin ton kömür

Bakan Dönmez, deprem bölgesine Türkiye Kömür İşletmeleri vasıtasıyla 45 bin ton kömür sevk ettiklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız çadır kentlerde veya hasarsız evlerinde oturuyor. Bu bölgelerde gelecek ilave talepleri de anında karşılama yoluna gidiyoruz. An itibarıyla ısınmada katı yakıt anlamında bir sıkıntı yaşanmıyor." dedi.

Bölgedeki santrallere ilişkin son durumu değerlendiren Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Afşin Elbistan'da 2 termik santralimiz vardı. Bunlar 'Afşin A' ve 'Afşin B' adını verdiğimiz güçlü santraller. Bu santraller ilk depremden fazla olumsuz etkilenmemişti fakat aynı gün Elbistan merkezli deprem tam bu bölgede olduğu için oradaki termik santrallerimizde sorun oluştu ve şu anda hizmet dışı. Hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bakım onarım çalışmalarına başladık. En kısa sürede servise almayı hedefliyoruz. Bu arada bizim bu santrallerin yokluğunu hissettirmeyecek şekilde zaten arz tarafında başka santrallerimiz de var. Şu anda elektrik anlamında gerek sanayinin gerekse şehirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak elektrik üretim sistemimiz yeteri kadar var ve çalışmalara da devam ediyoruz. "

Dönmez, konteynerlerin elektrik ihtiyacına ilişkinse "Yer belirlenirken elektrik dağıtım şirketlerine de aynı şekilde bilgi veriliyor. İhtiyaç duyulan enerji hesaplanıyor ve konteyner kentlere de elektriği hazır hale getiriyoruz. Konteyner kentlerini kuran, üstlenen firmalar da içerisindeki diğer alt yapıları yapıyor. Dolayısıyla eş zamanlı olarak gidiyor. Konteyner bittiğinde her türlü altyapı ihtiyaçlarını da tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

Depremzede vatandaşların fatura ödemelerine ilişkin Dönmez, şunları söyledi:

"Olayın yaşandığı ilk günlerde biz tahsilat işi yapmayacağımızı ve 3 ay süreyle ertelediğimizi duyurmuştuk. Hasar durumlarına göre bu vatandaşlarımıza ne yapabiliriz, bu çalışmaları da bir taraftan yürütüyoruz. Tamamlanır tamamlanmaz da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Öbür taraftan, bu bölgede yaşayıp da deprem bölgesi dışına çıkan vatandaşlarımızın da geçici ikametgahlarında abonelik işlemleri yaptırması gerekiyordu. Aldığımız bir kararla güvence bedeli alınmaması gerektiğini ifade etik. Vatandaşlarımız depremzede olduğunu e-Devlet'ten indirecekleri bir belge ile belgelendirdiği takdirde Türkiye'nin herhangi bir yerinde elektrik ve doğal gaz aboneliğinde güvence bedeli ödemeyecek."

Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalara ilişkin, "Şirket ilk incelemeleri yaptı, herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Akkuyu'nun iş makinası ve personel imkanlarını da biz kurtarma çalışmalarına ihtiyaç olduğu için oradan çekmiştik. Şimdi arama kurtarma çalışmaları bölge genelinde tamamlandığı için iş makinaları tekrar Akkuyu'ya gitmeye başladı. Çalışmalar da yeniden eski hızına ulaştı. Akkuyu'yu bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyorduk. Ben de önümüzdeki hafta santrale gidip değerlendirme toplantısı yapacağım. Arkadaşlarla hem depremle ilgili konuları, hem de kalan iş ve takvim çerçevesinde diğer hususları birlikte gözden geçireceğiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Elektrik ArzıFatih Dönmez
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