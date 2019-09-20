Ekspertiz şirketleri şubeleşme atağında

Yönetmeliğin esaslarını yerine getiren firmalar kurumsallaşma yolundaki hedeflerini gerçekleştirebilmek için var gücüyle çalışıyor. Kurumsal firmalara ve alıcılara uluslararası tecrübesi ile bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren firmalardan biri olan TÜV SÜD D-Expert’de sektörde öncü olma amacıyla şubeleşme yatırımlarına devam ediyor. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ekspertiz sektörüne farklılık getiren TÜV SÜD D-Expert Kocaeli şubesinin ardından 9. Şubesini Antalya Kepez’de açtı. TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ‘’İş ağımızı ve ürün çeşitliliğimizi genişletmenin yanı sıra müşterilerimize en güvenilir hizmeti verebilmek adına da geliştirmeler yapıyoruz’’ dedi.

İkinci el araç sektöründe yapılan düzenlemelerle ekspertiz merkezi açma standartları belirlenirken, yatırımlarına hız veren ekspertiz firmaları da kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. 2018 yılında başladığı şubeleşme süreciyle, yanlızca kurumsal firmalara değil aynı zamanda perakende müşterilerine de hizmet vermeye başlayan ve sektörde adından sıkça söz ettiren TÜV SÜD D-Expert, yeni şube açılışıyla Antalyalı ikinci el araç alıcılarını da profesyonel ve bağımsız hizmet anlayışıyla buluşturdu. Açılışta konuşan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ‘’ Hizmetimizi en üst seviyelere taşımak ve sektörde öncü olmak amacıyla çalışmaktayız. Yeni yönetmelikle birlikte hizmet kalitesini tescilleyerek güven sağlayan firmaların, güçlenerek yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Bu sebeple yönetmeliğe uygun hareket etmemizin yanında müşterilerimize verdiğimiz güven duygusuyla da sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz ‘’ dedi.

Kurumsallaşma alanında çalışmalar yapan markaların büyümeyi sürdürdüğü sektörde, yeni düzenlemelerin sağlayacağı şeffaflıkla da tüketici mağduriyetlerinin azalması ve ikinci el araç piyasasının daha da hareketlenmesi bekleniyor.