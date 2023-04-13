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Ekonomistler dünya genelinde yüksek enflasyon bekliyor

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl da yüksek enflasyon oranları bekliyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:59
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Ekonomistler dünya genelinde yüksek enflasyon bekliyor
Berlin

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (KOF), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin nisan ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, dünya genelinde enflasyonun bu yıl yüzde 7, gelecek yıl yüzde 5,9, 2026'da da yüzde 5 olması bekleniyor.

Ayrıca bölgeye bağlı olarak ekonomistler, enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olmasını tahmin ediyor.

Bu yıl için enflasyon beklentileri Batı Avrupa için yüzde 5,3, Kuzey Amerika için yüzde 5 ve Güneydoğu Asya için yüzde 5,1 ile küresel ortalamanın oldukça altında kaldı. Buna karşın 2023 enflasyon beklentileri Güney Asya için yüzde 22,5, Güney Amerika için yüzde 46,1, Kuzey Afrika için yüzde 32,7 ve Doğu Afrika için yüzde 29,9 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gelecek yıl ve 2026 için enflasyon beklentilerinin bir miktar arttığını belirterek, "Enflasyon çok yüksek bir seviyede kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Potrafke, ECB'nin faiz artırımlarının da Avrupa'da enflasyon beklentilerindeki düşüşe katkı sağladığını kaydetti.

Söz konusu ankete martta 136 ülkeden 1.572 ekonomist katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomiveenflasyon
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