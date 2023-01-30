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Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,3 oldu

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,3 artarak son 1 yılın en yüksek seviyesi olan 99,3 değerini aldı.

30 Ocak 2023 Pazartesi 11:05
Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,3 oldu

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks aralıkta 98,1 iken ocakta yüzde 1,3 artarak 99,3 oldu. Bu değer son 12 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Endeks Ocak 2022'de 101,6 seviyesine ulaşmıştı.

Tüketici güven endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 4,6 artarak 79,1'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 artarak 103,4'e ulaştı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 93,2 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalarak 118,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 126,2 oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi
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